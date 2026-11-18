Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι οργανωμένες περιπολίες είχαν στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 399 οχήματα και ελέγχθηκαν 479 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Έγιναν επίσης έλεγχοι σε 32 υποστατικά για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, χωρίς να προκύψουν καταγγελίες.

Στους τροχονομικούς ελέγχους έγιναν 238 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, ενώ διερευνώνται 10 υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων. Από τις καταγγελίες, οι 74 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των εξετάσεων κατακρατήθηκαν επτά οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 120 έλεγχοι αλκοόλης, με αποτέλεσμα την καταγγελία τριών οδηγών. Έγιναν ακόμη δύο προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ, οι οποίοι ήταν θετικοί.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ