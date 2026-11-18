Ολοσχερώς καταστράφηκε αυτοκίνητο από φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/11), στο Παλιομέτοχο της επαρχίας Λευκωσίας.
Στάχτη έγινε αυτοκίνητο στο Παλιομέτοχο – Ξέσπασε φωτιά ενώ ήταν σταθμευμένο έξω από οικία
Ολοσχερώς καταστράφηκε όχημα από φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4:15 τα ξημερώματα της Τετάρτης
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 4:15 τα ξημερώματα, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο έξω από οικία.
Στο σημείο ανταποκρίθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά. Ωστόσο, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.
Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται σήμερα από το ΤΑΕ Λευκωσίας.
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