Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 4:15 τα ξημερώματα, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο έξω από οικία.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά. Ωστόσο, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται σήμερα από το ΤΑΕ Λευκωσίας.