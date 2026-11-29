Εκτεταμένες ζημιές σε αποθήκη και δύο γεωργικούς ελκυστήρες προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην κοινότητα Κούρδακα, στην επαρχία Πάφου.
Στις φλόγες αποθήκη και γεωργικοί ελκυστήρες στην Πάφο
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 20:56 ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Στρουμπιού με τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, για κατάσβεση πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει σε δύο γεωργικούς ελκυστήρες, οι οποίοι βρίσκονταν εντός υπόστεγου, καθώς και σε παρακείμενη αποθήκη.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην αποθήκη και στο περιεχόμενό της, ενώ καταστράφηκαν οι δύο μικροί γεωργικοί ελκυστήρες.
Ελαφρές ζημιές υπέστη και τρίτος, μεγαλύτερος γεωργικός ελκυστήρας. Για την κατάσβεση της φωτιάς, τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χρησιμοποίησαν αναπνευστικές συσκευές και σωλήνες νερού.
Παράλληλα, έγινε ανάκληση προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της επαρχίας Πάφου.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η σκηνή παραδόθηκε στην Αστυνομία και παραμένει υπό φρούρηση. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν σήμερα Κυριακή από τις αρμόδιες αρχές.
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