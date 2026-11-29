Στο προηγούμενο άρθρο μας εντοπίσαμε προβλήματα, τα οποία θέτουν φραγμό στο κτίσιμο ενός καλύτερου εκπαιδευτικού οικοδομήματος που λέγεται παιδεία. Συνεχίζουμε με την ανάλυση μερικών ακόμα προβλημάτων καθώς και εισηγήσεις για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπισή τους.

Γονείς

Η ουσιαστική επιμόρφωση των γονιών σε θέματα παιδείας και η εμπλοκή τους σε αποφάσεις για την παιδεία θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την καλυτέρευση της παιδείας μας. Δυστυχώς, το επιφανειακό πολλές φορές ενδιαφέρον, που σταματά στο ξόδεμα χιλιάδων λιρών στην παραπαιδεία, δεν μας απαλλάσσει από τις ευθύνες μας ως γονείς. Υπάρχουν πιο πολλά που μπορούν να πράξουν στο περιβάλλον του σπιτιού για να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Η αγάπη για τη μόρφωση ξεκινά από το σπίτι και όχι από το σχολείο, όπως πολλοί πιστεύουν. Ο παράγοντας γονέας, πρέπει να αξιοποιηθεί θετικά και αποτελεσματικά για μια καλύτερη παιδεία.

Ανέλιξη εκπαιδευτικών

Ένας άλλος βασικός παράγοντας που δρα αρνητικά στην παιδεία μας είναι οι μηδαμινές πιθανότητες ανέλιξης των εκπαιδευτικών μας, ανέλιξη που αν υπάρξει ποτέ, θα έλθει στον 55ο–58ο έτος της ηλικίας του εκπαιδευτικού, τότε που η έγνοια του εκπαιδευτικού είναι η αφυπηρέτηση και όχι η προσφορά. Ελπίζουμε το νέο σύστημα αξιολόγησης να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές, αν θέλουμε να έχουμε εκπαιδευτικούς ακμαίους και παραγωγικούς, με δυνατά κίνητρα να επιτελούν το έργο τους άρτια.

Από το δημοτικό στο γυμνάσιο

Το φαινόμενο της τμηματοποίησης που παρατηρείται στο Υπουργείο Παιδείας πρέπει να εκλείψει για να ανοίξουν τα στεγανοποιημένα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων για το καλό της παιδείας μας. Είναι, επίσης, αδιανόητο να μην υπάρχει θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα το χάσμα που υπάρχει μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου. Η επαφή και επικοινωνία των δύο σχολείων – δημοτικού και γυμνασίου – πάνω σε μόνιμη βάση, θα προσφέρει τη χρυσή ευκαιρία σε μαθητές και διδάσκοντες να έλθουν πιο κοντά και να αλληλογνωριστούν με ανταλλαγή επισκέψεων, παρακολούθηση και διεξαγωγή υποδειγματικών διδασκαλιών, κοινούς εορτασμούς, ανέβασμα θεατρικών έργων, διεξαγωγή αθλητικών ημερίδων, και ακόμη κοινών συνεδριάσεων, που σίγουρα θα διευκολύνουν τη διαδικασία της μεταβατικής περιόδου από το δημοτικό στο γυμνάσιο και θα εντοπίσουν τη ρίζα του κακού όσον αφορά τον λειτουργικό αναλφαβητισμό που αναδύεται σαν τέρας στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Πιστεύω ότι έφθασε η ώρα για ουσιαστική υλοποίηση του εννιάχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Λιγότερος συγκεντρωτισμός

Τελειώνοντας, θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφερόμουν στο εκπαιδευτικό σύστημά μας, που τυγχάνει να είναι απόλυτα συγκεντρωτικό και δημιουργεί αρκετά προβλήματα μια και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας, ερήμην των άμεσα ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών – και όχι μόνο των οργανώσεών τους – οι οποίοι δικαιολογημένα δυσανασχετούν με αυτή τη μορφή συστήματος, μια και θα ήθελαν και αυτοί, όπως και οι γονείς, να λαμβάνουν επίσημα μέρος στη λήψη αποφάσεων. Η απλή ενημέρωσή τους μετά τη λήψη μιας απόφασης δεν ωφελεί σε τίποτα.

Η άμεση εμπλοκή των εκπαιδευτικών και γονιών στα κέντρα αποφάσεων είναι η φυσιολογική πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν εισηγούμαστε την εισαγωγή ενός αποκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί η Κύπρος είναι πολύ μικρή χώρα για τέτοιο σύστημα. Ένα, όμως, ολιγότερο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα θα ωφελούσε τα μέγιστα την Παιδεία μας. Ο άχαρος ρόλος που επιβάλλεται στους διευθυντές, υποδιευθυντές, καθηγητές και δασκάλους, αναγκάζοντάς τους ουσιαστικά να εφαρμόζουν απλώς τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το κέντρο, οδηγεί αναμφισβήτητα στην αδιαφορία από μέρους δημιουργικών ανθρώπων της εκπαίδευσής μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές στην παιδεία μας. Η παιδεία είναι ό,τι πιο ακριβό μας απέμεινε σε αυτό τον τόπο και κανένα οικονομικό κόστος δεν μπορεί να συγκριθεί με τα οφέλη που θα αποκομίσουμε ως λαός από μια παιδεία αποτελεσματική και αντάξια των προσδοκιών μας.

* ΒΑ, ΜΑ, PhD πρώην επιθεωρητή και πρώτου πειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού