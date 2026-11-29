Μιλώντας στο «Πρωινό Δρομολόγιο» του ΡΙΚ, στις 18 Νοεμβρίου, με αφορμή την απόφαση της Πυροσβεστικής να σταματήσει - με καθυστέρηση 7 ετών - από 1η Ιανουαρίου 2027 να ανταποκρίνεται στις κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων από ανελκυστήρες, ο αρχιπύραρχος ρωτήθηκε και για το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα της πυρασφάλειας στα κέντρα αναψυχής. Ο συνάδελφος Πέτρος Μελαΐσης - ανυποψίαστος για το τι θα ακολουθούσε - ρώτησε κατά πόσο είχε αλλάξει οτιδήποτε μετά τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στον απόηχο των αυτεπάγγελτων ελέγχων της, οι οποίοι κατέδειξαν ότι το 55% των κέντρων αναψυχής που ελέγχθηκαν δεν τηρούσαν στοιχειώδη μέτρα πυρασφάλειας. Κλειστές έξοδοι διαφυγής, απουσία πυροσβεστήρων, χρήση εύφλεκτων υλικών στη διακόσμηση. Σοβαρότατες παραλείψεις που μπορούν, μέσα σε λίγα λεπτά, να μετατρέψουν έναν χώρο διασκέδασης σε παγίδα θανάτου.

«Δεν θέλουμε να ζήσουμε και στην Κύπρο περιστατικά που βλέπουμε να συμβαίνουν αλλού, όπως αυτό που συνέβη στο Κραν Μοντανά πριν ένα σχεδόν χρόνο. Σε ένα κέντρο αναψυχής πάμε για να διασκεδάσουμε και όχι για να βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας», είπε ο Λογγίνος επιρρίπτοντας τις ευθύνες για τη συνέχιση της λειτουργίας των χώρων αυτών χωρίς τη λήψη διορθωτικών μέτρων, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως προείπαμε, δυο μέρες μετά η επικαιρότητα ήρθε να καταδείξει με τον πλέον δραματικό τρόπο το μέγεθος του κινδύνου. Πυρκαγιά - ήταν εμπρησμός - σε κτήριο στην Παλλουριώτισσα, στον πρώτο όροφο του οποίου λειτουργούσε κέντρο αναψυχής. Περίπου 50 θαμώνες εγκλωβίστηκαν, ενώ η έξοδος διαφυγής στο εξωτερικό κλιμακοστάσιο ήταν κλειδωμένη. Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις βεράντες, ενώ ένας 47χρονος υπέστη εγκαύματα. Κλειδωμένη, λοιπόν, η έξοδος διαφυγής. Ακριβώς για αυτό είχε προειδοποιήσει, δύο 24ωρα νωρίτερα, ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον κ. Λογγίνο, η Πυροσβεστική θα προβεί σύντομα σε νέους ελέγχους. Θα καταγράψει εκ νέου τις παραβάσεις, θα ανακοινώσει τα ευρήματά της, ενδεχομένως και πάλι παρουσία του αρμόδιου υπουργού, θα αποστείλει επιστολές και θα ενημερώσει δήμους και Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. Και μετά; Κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούμε στο ίδιο έργο θεατές. Θα κάνουν και πάλι την πάπια οι αρμόδιοι. Θα εξακολουθήσουν να δίνουν άδειες σε υποστατικά χωρίς να πληρούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις πυρασφάλειας. Θα ανανεώνουν τις άδειες λειτουργίας τους χωρίς να διασφαλίζουν προηγουμένως ότι συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία.

Και η ζωή θα συνεχίζεται κανονικά. Μέχρι τη στιγμή που, για κάποιους ανυποψίαστους συμπολίτες μας, ενδεχομένως να μη συνεχιστεί. Τότε, βεβαίως, θα περισσέψουν οι δηλώσεις θλίψης, οι εκφράσεις συγκλονισμού, οι διαβεβαιώσεις περί απόδοσης ευθυνών και οι βαρύγδουπες υποσχέσεις ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο…

*Στίχος από το ποίημα της Λίνας Νικολακοπούλου «Έξοδος Κινδύνου», που μελοποίησε ο Γιάννης Σπανός και τραγούδησε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη