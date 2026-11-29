Ένα βασικό πλεονέκτημα της δημοκρατίας είναι πως αποκτήσαμε νόμους και έχουμε συμφωνήσει όλοι πως λειτουργούμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Έχουμε συμφωνήσει πως έχουμε περάσει από την εποχή των πιθήκων, έχουμε αφήσει πίσω μας την εποχή των άκρων, δεξιά και αριστερά, και έχουμε φτάσει σε εκείνο το σημείο που μπορούμε να συνεννοούμαστε πως υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Όλα αυτά ισχύουν σε νορμάλ δημοκρατίες, όχι στην Κύπρο, όπου εκείνο το «όλα απαγορεύονται και όλα επιτρέπονται» έχει γίνει καθημερινό μας μότο. Αυτή η φράση είναι που μας έχει φέρει στον θάνατο της 17χρονης. Είναι εύκολο να βγάζεις την ουρά σου απ' έξω όταν αναφέρεσαι σε μια ιδιωτική εκδρομή. Αλλά είναι όμως έτσι τα πράγματα; Η διαμονή ανηλίκων σε ξενοδοχεία χωρίς συνοδεία αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τη νομοθεσία, αλλά οι ξενοδόχοι δεν πτοούνται. Φιλοξενούν μαθητικές εκδρομές στις μονάδες τους. Οι γονείς διαφωνούν με τις εξωσχολικές εκδρομές χωρίς συνοδεία από τους ίδιους ή τους καθηγητές και όμως πριμοδοτούν τα παιδιά τους για να συμμετέχουν σε αυτές. Όλοι ανησυχούν για τη νεανική παραβατικότητα, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις, διακηρύξεις και ανακοινώσεις όλων των αρμόδιων φορέων, ακόμα και των ίδιων των μαθητών, που παρατίθενται παραπλεύρως, αλλά όλοι κάνουν τα στραβά μάτια μόλις το πρόβλημα υποχωρήσει από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
Εδώ όπου όλα επιτρέπονται και όλα απαγορεύονται
Και άντε πάλι να ψάξουμε να δούμε ποιος φταίει σε αυτού του είδους τις εκδρομές. Οι γονείς, οι μαθητές, το σχολείο, οι καθηγητές, το Υπουργείο Παιδείας; Μια κοινωνία με μόνη αξία το χρήμα, που καταδικάζει όμως τους μαθητές που παίρνουν μίζες για να διοργανώνουν τέτοιου είδους εκδρομές ή άλλες δραστηριότητες για ψυχαγωγία των συμμαθητών τους. Μια κοινωνία που κρύβεται και από την ίδια τη σκιά της και οι νέοι της δεν έχουν άλλη διέξοδο από το να αγριεύουν και να φωνάζουν να τους δώσουμε διεξόδους.
Ο θάνατος της 17χρονης δεν οδηγεί μόνο στη συζήτηση για την απαγόρευση των μαθητικών εκδρομών. Οφείλει να μας αναγκάσει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, ακόμη και τους παρατηρητές, όπως οι δημοσιογράφοι που αφήσαμε στη μέση το θέμα τις προηγούμενες φορές που είχαμε περιστατικά στις εκδρομές. Φυσικά, αν θεωρήσουμε και πιστέψουμε πως ένα παιδί διαμορφώνεται από το σπίτι και το σχολείο, τότε κάτι κάνουμε λάθος. Όχι επειδή αφήσαμε 17χρονους να πάνε μια εκδρομή χωρίς συνοδεία ενηλίκων. Αλήθεια, πώς μπορείς να πεις «όχι» σε έναν 17χρονο; Αλλά μέχρι να φτάσουν στα 17, ίσως δεν καταφέραμε να τους μάθουμε όσα θα έπρεπε για την ελευθερία, την αυτονομία, την υπευθυνότητα και, κυρίως, την αξία της ανθρώπινης ζωής. Προφανώς και κάποιοι εκπαιδευτικοί είχαν προειδοποιήσει, αλλά έχουμε χάσει εδώ και πολλά χρόνια τη διαφορά του καθηγητή με τον εκπαιδευτικό, όπου ο πρώτος διδάσκει το μάθημά του και ο δεύτερος προετοιμάζει τα παιδιά για όσα θα συναντήσουν έξω από την τάξη. Και επειδή καρμικά στην επικαιρότητα έπεσαν οι εξετάσεις διορισίμων, οι μονιμοποιήσεις και το ποιος δικαιούται μια θέση στο δημόσιο σχολείο, η τραγωδία της Κακοπετριάς θέτει ένα πολύ ουσιαστικότερο ερώτημα: ποιον άνθρωπο θέλουμε τελικά μέσα στην τάξη. Και εκεί ήταν που πρέπει να επιμένει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. Γι’ αυτό και εκείνο το «δεν έγιναν από το σχολείο» οι εκδρομές, δεν πείθει.
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