Και άντε πάλι να ψάξουμε να δούμε ποιος φταίει σε αυτού του είδους τις εκδρομές. Οι γονείς, οι μαθητές, το σχολείο, οι καθηγητές, το Υπουργείο Παιδείας; Μια κοινωνία με μόνη αξία το χρήμα, που καταδικάζει όμως τους μαθητές που παίρνουν μίζες για να διοργανώνουν τέτοιου είδους εκδρομές ή άλλες δραστηριότητες για ψυχαγωγία των συμμαθητών τους. Μια κοινωνία που κρύβεται και από την ίδια τη σκιά της και οι νέοι της δεν έχουν άλλη διέξοδο από το να αγριεύουν και να φωνάζουν να τους δώσουμε διεξόδους.

Ο θάνατος της 17χρονης δεν οδηγεί μόνο στη συζήτηση για την απαγόρευση των μαθητικών εκδρομών. Οφείλει να μας αναγκάσει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, ακόμη και τους παρατηρητές, όπως οι δημοσιογράφοι που αφήσαμε στη μέση το θέμα τις προηγούμενες φορές που είχαμε περιστατικά στις εκδρομές. Φυσικά, αν θεωρήσουμε και πιστέψουμε πως ένα παιδί διαμορφώνεται από το σπίτι και το σχολείο, τότε κάτι κάνουμε λάθος. Όχι επειδή αφήσαμε 17χρονους να πάνε μια εκδρομή χωρίς συνοδεία ενηλίκων. Αλήθεια, πώς μπορείς να πεις «όχι» σε έναν 17χρονο; Αλλά μέχρι να φτάσουν στα 17, ίσως δεν καταφέραμε να τους μάθουμε όσα θα έπρεπε για την ελευθερία, την αυτονομία, την υπευθυνότητα και, κυρίως, την αξία της ανθρώπινης ζωής. Προφανώς και κάποιοι εκπαιδευτικοί είχαν προειδοποιήσει, αλλά έχουμε χάσει εδώ και πολλά χρόνια τη διαφορά του καθηγητή με τον εκπαιδευτικό, όπου ο πρώτος διδάσκει το μάθημά του και ο δεύτερος προετοιμάζει τα παιδιά για όσα θα συναντήσουν έξω από την τάξη. Και επειδή καρμικά στην επικαιρότητα έπεσαν οι εξετάσεις διορισίμων, οι μονιμοποιήσεις και το ποιος δικαιούται μια θέση στο δημόσιο σχολείο, η τραγωδία της Κακοπετριάς θέτει ένα πολύ ουσιαστικότερο ερώτημα: ποιον άνθρωπο θέλουμε τελικά μέσα στην τάξη. Και εκεί ήταν που πρέπει να επιμένει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. Γι’ αυτό και εκείνο το «δεν έγιναν από το σχολείο» οι εκδρομές, δεν πείθει.