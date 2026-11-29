Την είδηση γνωστοποίησαν τα τρία παιδιά του, Άννα, Έλενα και Αλέξανδρος, με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του εκδοτικού οίκου στο Facebook.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο εκδότης είχε επιστρέψει στο σπίτι του από το γραφείο λίγο μετά τις επτά το απόγευμα, όταν παραπάτησε ανεβαίνοντας τη σκάλα. Όπως αναφέρουν τα παιδιά του, το περασμένο καλοκαίρι είχε αντιμετωπίσει σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, από την οποία είχε ανακάμψει.

Μια ζωή αφιερωμένη στο βιβλίο και την ελληνική γλώσσα

Ο Στέφανος Πατάκης γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στην Καλλιθέα, από πατέρα ουγγρικής καταγωγής και μητέρα με καταγωγή από το Αίγιο. Το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειάς του, μεγάλωσε στις δύσκολες συνθήκες της Κατοχής και της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Μέσα από τη φιλολογική, συγγραφική και εκδοτική του δραστηριότητα συνέδεσε το όνομά του με την εκπαίδευση, τη διάδοση της γνώσης και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας.

Ιδιαίτερη θέση στο έργο του κατείχε το Μεγάλο Ηλεκτρονικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας (ΜΗΛΝΕΓ), ένα πολυετές εγχείρημα καταγραφής του πλούτου της ελληνικής γλώσσας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στη LiFO και στον δημοσιογράφο Γιάννη Πανταζόπουλο, είχε μιλήσει για την εκπαίδευση ως συλλογική ευθύνη της κοινωνίας.

«Στη ζωή έχω μάθει ότι μέχρι να πεθάνουμε πρέπει να αισθανόμαστε μαθητές», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συγκινητική ανακοίνωση της οικογένειάς του

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι.

Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα.

Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν.

Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.

Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι.

Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά.

Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος».