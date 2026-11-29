Τη θέση του Α΄ αντιπροέδρου καταλαμβάνει ο Λίνος Παπαγιάννης, ο οποίος συγκέντρωσε 761 ψήφους, ενώ στη θέση του Β΄ αντιπροέδρου εξελέγη ο Στυλιανός Νεάρχου με 631 ψήφους και στη θέση του Γ΄ αντιπροέδρου ο Ιωάννης Όσκης με 546 ψήφους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΑΜ, από τα 3.212 μέλη του κόμματος που είχαν δικαίωμα ψήφου, στις κάλπες προσήλθαν συνολικά 924, με τη συμμετοχή να διαμορφώνεται στο 28,77%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα κατά σειρά κατάταξης:

Λίνος Παπαγιάννης: 761 ψήφοι

Στυλιανός Νεάρχου: 631 ψήφοι

Ιωάννης Όσκης: 546 ψήφοι

Νεφέλη Κούρτη: 268 ψήφοι

Άντρη Διονυσίου: 158 ψήφοι

Παναγιώτης Χατζησυμεού: 111 ψήφοι

Χαράλαμπος Γρηγορίου: 94 ψήφοι