Τους τρεις αντιπροέδρους του ανέδειξε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ), μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής παγκύπριας εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας, στην οποία συμμετείχαν επτά υποψήφιοι.
Εκλογές και στο ΕΛΑΜ: Εξέλεξαν τους τρεις αντιπροέδρους του κόμματος – Στις κάλπες λιγότερα από 1.000 μέλη
Από τα 3.212 μέλη με δικαίωμα ψήφου προσήλθαν μόλις 924, με τη συμμετοχή να διαμορφώνεται στο 28,77%
Τη θέση του Α΄ αντιπροέδρου καταλαμβάνει ο Λίνος Παπαγιάννης, ο οποίος συγκέντρωσε 761 ψήφους, ενώ στη θέση του Β΄ αντιπροέδρου εξελέγη ο Στυλιανός Νεάρχου με 631 ψήφους και στη θέση του Γ΄ αντιπροέδρου ο Ιωάννης Όσκης με 546 ψήφους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΑΜ, από τα 3.212 μέλη του κόμματος που είχαν δικαίωμα ψήφου, στις κάλπες προσήλθαν συνολικά 924, με τη συμμετοχή να διαμορφώνεται στο 28,77%.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα κατά σειρά κατάταξης:
Λίνος Παπαγιάννης: 761 ψήφοι
Στυλιανός Νεάρχου: 631 ψήφοι
Ιωάννης Όσκης: 546 ψήφοι
Νεφέλη Κούρτη: 268 ψήφοι
Άντρη Διονυσίου: 158 ψήφοι
Παναγιώτης Χατζησυμεού: 111 ψήφοι
Χαράλαμπος Γρηγορίου: 94 ψήφοι
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