Στη θέση του προέδρου εξελέγη ο Παναγιώτης Βόρκας, συγκεντρώνοντας 406 ψήφους και ποσοστό 69,28%, έναντι 180 ψήφων και ποσοστού 30,72% που έλαβε ο Βάσος Δημητρίου.

Τη θέση του αναπληρωτή προέδρου εξασφάλισε ο Ανδρέας Διογένους με 322 ψήφους (57,40%), έναντι 239 ψήφων (42,60%) του Φίλιππου Φιλίππου.

Οργανωτική γραμματέας εξελέγη η Ευδοκία Λαζάρου, συγκεντρώνοντας 394 ψήφους (71,25%), έναντι 159 ψήφων (28,75%) που έλαβε ο Στέλιος Χαραλάμπους.