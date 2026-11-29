Τη νέα ηγεσία της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου ανέδειξε η ΕΔΕΚ, στο πλαίσιο της Επαρχιακής Συνδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή 607 μελών του κόμματος.
ΕΔΕΚ: Νέος πρόεδρος στην Πάφο ο Παναγιώτης Βόρκας – Εξέλεξαν αναπληρωτή πρόεδρο και οργανωτική γραμματέα
Με 69,28% επικράτησε ο Παναγιώτης Βόρκας – Αναπληρωτής πρόεδρος εξελέγη ο Ανδρέας Διογένους και οργανωτική γραμματέας η Ευδοκία Λαζάρου, σε εκλογική διαδικασία με τη συμμετοχή 607 μελών.
Στη θέση του προέδρου εξελέγη ο Παναγιώτης Βόρκας, συγκεντρώνοντας 406 ψήφους και ποσοστό 69,28%, έναντι 180 ψήφων και ποσοστού 30,72% που έλαβε ο Βάσος Δημητρίου.
Τη θέση του αναπληρωτή προέδρου εξασφάλισε ο Ανδρέας Διογένους με 322 ψήφους (57,40%), έναντι 239 ψήφων (42,60%) του Φίλιππου Φιλίππου.
Οργανωτική γραμματέας εξελέγη η Ευδοκία Λαζάρου, συγκεντρώνοντας 394 ψήφους (71,25%), έναντι 159 ψήφων (28,75%) που έλαβε ο Στέλιος Χαραλάμπους.
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