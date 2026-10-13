Η Bugatti δεν διατηρεί πλέον καμία μετοχική σχέση με τον Όμιλο Volkswagen, καθώς η Porsche ολοκλήρωσε την πώληση του τελευταίου ποσοστού που διατηρούσε τόσο στην Bugatti Rimac όσο και στον ευρύτερο Rimac Group, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό αυτοκινήτου Car and Driver.
«Διαζύγιο» βόμβα στη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία: Χωρίζουν οριστικά οι δρόμοι της Bugatti Rimac με την Porsche
Η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορικής περιόδου για τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αναβίωσε υπό την ομπρέλα του Ομίλου Volkswagen χάρη στο όραμα του πρώην επικεφαλής της VW, Φέρντιναντ Πιχ.
Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, με τον έλεγχο της Bugatti Rimac και της Rimac Group να περνά σε κοινοπραξία με επικεφαλής το αμερικανικό επενδυτικό σχήμα HOF Capital. Από τη συμφωνία, η Porsche ανακοίνωσε ότι θα εισπράξει περίπου 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην κάλυψη συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.
Η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορικής περιόδου για τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αναβίωσε υπό την ομπρέλα του Ομίλου Volkswagen χάρη στο όραμα του πρώην επικεφαλής της VW, Φέρντιναντ Πιχ. Μοντέλα όπως οι Veyron και Chiron επανέφεραν τη Bugatti στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς υπεραυτοκινήτων.
Το 2021, η Porsche και η κροατική Rimac δημιούργησαν την κοινοπραξία Bugatti Rimac, με στόχο να οδηγήσουν τη μάρκα στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης και των υβριδικών τεχνολογιών. Καρπός αυτής της συνεργασίας είναι η νέα Bugatti Tourbillon, η οποία συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό V16 κινητήρα 8,3 λίτρων που ανέπτυξε η Cosworth με τρεις ηλεκτροκινητήρες της Rimac.
Η παραγωγή της Tourbillon αναμένεται να ξεκινήσει εντός του έτους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα σχέδια για μελλοντικά μοντέλα μετά το νέο hypercar.
Σύμφωνα με το Car and Driver, η αποχώρηση της Porsche από τη Bugatti συνδέεται και με την ευρύτερη στρατηγική αναδιάρθρωσης του γερμανικού κατασκευαστή. Η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην ηλεκτροκίνηση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει μειωμένες πωλήσεις στην κινεζική αγορά και εφαρμόζει σχέδιο ενίσχυσης της κερδοφορίας της.
Πηγή: Car and Driver
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