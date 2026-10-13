«Μετασχηματισμός 2027»: Νέα πορεία εκσυγχρονισμού για το Εφοριακό Συμβούλιο

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η πρωτοβουλία εντάσσεται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Συμβουλίου για την περίοδο 2026-2030 και αποτελεί το πρώτο βήμα εκσυγχρονισμού του θεσμού. Στόχος είναι η ενίσχυσή του, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης, στις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Στην ημερίδα έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, της Δικαιοσύνης, της Νομικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Φορολογίας, της δικηγορικής, λογιστικής και επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η συμμετοχή θεσμών από όλους τους βασικούς τομείς ανέδειξε το κοινό ενδιαφέρον για την ενίσχυση της διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, ως στοιχείου του κράτους δικαίου, της χρηστής διοίκησης και της ασφάλειας δικαίου.

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισαν η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, η Επίτροπος του Πολίτη Ειρήνη Πογιατζή, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας Νικόλας Κουρσάρης και ο Πρόεδρος του Εφοριακού Συμβουλίου Μάκης Γεωργίου. Όλοι αναφέρθηκαν, από τη δική τους θεσμική θέση, στη σημασία ενός ανεξάρτητου, αποτελεσματικού και αξιόπιστου μηχανισμού διοικητικής επανεξέτασης φορολογικών διαφορών.

Στην αρχή παρουσιάστηκε από τη φορολογική σύμβουλο του Εφοριακού Συμβουλίου το ισχύον πλαίσιο απονομής φορολογικής δικαιοσύνης, από την επιβολή φορολογίας έως την ένσταση και την ιεραρχική προσφυγή. Παρουσιάστηκαν επίσης οι διαδικασίες εξέτασης των διαφορών, οι προθεσμίες, οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες.

Κατά την πρώτη θεματική ενότητα εξετάστηκε η λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος ιεραρχικής προσφυγής. Δικαστικοί λειτουργοί και εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας, της Νομικής Υπηρεσίας, του Εφοριακού Συμβουλίου και της δικηγορικής κοινότητας αντάλλαξαν εμπειρίες και εισηγήσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού.

Ακολούθησε παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Συμβουλίου για την περίοδο 2026-2030. Οι προτεινόμενες κατευθύνσεις περιλαμβάνουν οργανωτικές και θεσμικές παρεμβάσεις, αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών, ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και αξιοποίηση της εμπειρίας του Συμβουλίου προς όφελος της φορολογικής διοίκησης και των φορολογουμένων.

Διαδικτυακές παρουσιάσεις πραγματοποίησαν η Πρόεδρος της Irish Tax Appeals Commission, Marie-Claire Maney, και η Επικεφαλής Εισαγγελέας του Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) της Πορτογαλίας, Tania Carvalhais Pereira. Παρουσιάστηκαν πρακτικές από την Ιρλανδία και την Πορτογαλία που συμβάλλουν στην ταχύτερη επίλυση φορολογικών διαφορών, στη διαφάνεια των διαδικασιών, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Στην καταληκτική συζήτηση, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Φωτεινή Τσιρίδου και η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού Χριστιάνα Ερωτοκρίτου αναφέρθηκαν στον ρόλο της Βουλής στη διαμόρφωση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για τη συνεχή αναβάθμιση της διοικητικής φορολογικής δικαιοσύνης, καθώς και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων θεσμών.

Με την ολοκλήρωση της ημερίδας, ο Πρόεδρος του Εφοριακού Συμβουλίου Μάκης Γεωργίου δήλωσε: «Το Εφοριακό Συμβούλιο έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία από την ίδρυσή του. Σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Με τον “Μετασχηματισμό 2027” επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τον θεσμό, αξιοποιώντας την εμπειρία του, τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, της οικονομίας και μιας σύγχρονης φορολογικής διοίκησης».

Από τις παρεμβάσεις και τις συζητήσεις αναδείχθηκαν τέσσερις κοινές προτεραιότητες: η θεσμική ανεξαρτησία, η επιτάχυνση της διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και η συστηματική παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων στη φορολογική δικαιοσύνη.

Το Εφοριακό Συμβούλιο θα επεξεργαστεί τους επόμενους μήνες τις προτάσεις και εισηγήσεις που κατατέθηκαν, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Μετασχηματισμός 2027». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και αξιόπιστου πλαισίου διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία και τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Πηγή: ΚΥΠΕ