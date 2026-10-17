Λύγισαν και οι πιο δυνατοί για τη Μιλού... Ο Greg πήγε τη διάσημη σκυλίτσα του για μια τελευταία φορά στη θάλασσα – «Έχει κουραστεί το κοριτσάκι μου» (βίντεο)

Η Μιλού, ένα μικρό Τζακ Ράσελ Τεριέ που τον περασμένο Σεπτέμβριο συμπλήρωσε 16 χρόνια ζωής, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σκυλιά των ελληνικών και κυπριακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας αποκτήσει το δικό της κοινό μέσα από τα βίντεο της καθημερινότητάς της και τα ταξίδια με τον ιδιοκτήτη της.

Ο Γρηγόρης Κορπίδης, ο οποίος διαθέτει 267.000 ακολούθους στο Instagram και 177.000 συνδρομητές στο YouTube, είχε ενημερώσει το προηγούμενο διάστημα για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η Μιλού. Παρότι αρχικά φαινόταν να παρουσιάζει βελτίωση, οι τελευταίες εξετάσεις δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά»

Σε μια προσπάθεια να της χαρίσει ακόμη μία όμορφη στιγμή, ο Γρηγόρης Κορπίδης πήρε τη Μιλού στη θάλασσα, ένα από τα μέρη που, όπως εξηγεί, αγαπά ιδιαίτερα.

Συνοδεύοντας το βίντεο από την τελευταία τους αυτή βόλτα, έγραψε: «Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά. Να της χαρίσω ακόμα μία στιγμή σε ένα μέρος που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το πόσο πονάω».

Στη συνέχεια, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε όσους έχουν ζώα συντροφιάς, τονίζοντας τη σημασία του χρόνου που τους αφιερώνουν.

«Ελπίζω όλα όσα μοιράζομαι μαζί σας εδώ μέσα όλα αυτά τα χρόνια, να σας θυμίζουν να αφιερώνετε ποιοτικό χρόνο στα ζωάκια σας. Να ανακαλύπτετε τι τα κάνει χαρούμενα και να τους χαρίζετε τέτοιες στιγμές. Γιατί η αγάπη μας γι’ αυτά δεν είναι μόνο όσα νιώθουμε. Είναι και όσα φροντίζουμε να ζήσουν κοντά μας», πρόσθεσε.

«Πώς αποχαιρετάς ένα πλάσμα που σημαίνει τόσα πολλά για σένα;»

Στο βίντεο, ο δημιουργός περιεχομένου εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος, εξηγώντας ότι η κατάσταση της υγείας της Μιλού έχει επιδεινωθεί και πως οι γιατροί δεν του έχουν αφήσει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

«Οι εξετάσεις μας δεν βγήκαν καλές, ο γιατρός δεν μας άφησε πολλά περιθώρια. Έχει κουραστεί μωρέ το κοριτσάκι μου, το βλέπω. Ξέρω τι έρχεται αλλά δεν μπορώ, πώς αποχαιρετάς ένα πλάσμα που σημαίνει τόσα πολλά για σένα, 16 χρόνια τώρα; Ξέρω μόνο ότι δεν θέλω να υποφέρει άλλο το κοριτσάκι μου, δεν της αξίζει».

Η Μιλού βρίσκεται στο πλευρό του εδώ και 16 χρόνια, αποτελώντας σταθερή παρουσία στο περιεχόμενο που δημιουργεί για το YouTube, το Instagram και το TikTok. Μέσα από τις αναρτήσεις του, οι ακόλουθοί του είχαν την ευκαιρία να παρακολουθούν στιγμές από την καθημερινότητά τους, τις εξορμήσεις και τα ταξίδια τους.

Χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης

Η ανάρτηση προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας σχεδόν 300.000 likes και περισσότερα από 22.000 σχόλια.

Χιλιάδες ακόλουθοι έσπευσαν να εκφράσουν την αγάπη τους για τη Μιλού και τη συμπαράστασή τους στον Γρηγόρη Κορπίδη, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις δυσκολότερες στιγμές που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος με το ζώο συντροφιάς του.

Η τελευταία τους βόλτα στη θάλασσα και τα λόγια του για τα 16 χρόνια κοινής ζωής αποτυπώνουν τον ισχυρό δεσμό που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους, αλλά και τη δύσκολη πραγματικότητα του αποχωρισμού.