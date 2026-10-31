Το λάθος που κάνουν πολλοί οδηγοί με τα ελαστικά όταν πέφτει η θερμοκρασία

Σύμφωνα με τη Michelin, η πίεση των ελαστικών επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, καθώς όταν ο καιρός γίνεται ψυχρότερος, η πίεση τείνει να μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι ένα ελαστικό που είχε τη σωστή πίεση το καλοκαίρι μπορεί να χρειάζεται συμπλήρωση αέρα το φθινόπωρο ή τον χειμώνα.

Γιατί είναι επικίνδυνη η χαμηλή πίεση

Όταν τα ελαστικά δεν έχουν τη σωστή ποσότητα αέρα, αυξάνεται η αντίσταση κύλισης, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, επιταχύνεται η φθορά τους και επηρεάζεται η συμπεριφορά του αυτοκινήτου στο φρενάρισμα και στις στροφές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο βρεγμένο οδόστρωμα, όπου η πρόσφυση είναι ήδη μειωμένη και η κατάσταση των ελαστικών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Πότε πρέπει να ελέγχετε την πίεση

Οι ειδικοί της Michelin συνιστούν έλεγχο τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, κατά προτίμηση όταν τα ελαστικά είναι κρύα, δηλαδή πριν ξεκινήσει το αυτοκίνητο ή αφού έχει παραμείνει σταθμευμένο για αρκετές ώρες.

Η σωστή πίεση αναγράφεται συνήθως σε αυτοκόλλητο στην πόρτα του οδηγού ή στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως οδηγός η μέγιστη πίεση που αναγράφεται στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού.

Επιπλέον, ελέγχετε για κοψίματα, ανομοιόμορφη φθορά και αντικείμενα που ενδέχεται να έχουν καρφωθεί στο πέλμα.

Μια διαδικασία που διαρκεί μόλις λίγα λεπτά μπορεί να περιορίσει τα έξοδα συντήρησης και, κυρίως, να συμβάλει στην ασφαλέστερη οδήγηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα.