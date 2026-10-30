Η έλευση του χειμώνα φέρνει μαζί της βροχές, χαμηλότερες θερμοκρασίες και δυσκολότερες συνθήκες οδήγησης. Στην Κύπρο, όπου οι δρόμοι παραμένουν στεγνοί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι πρώτες βροχοπτώσεις χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Πριν αλλάξει ο καιρός, επτά απλοί έλεγχοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Χειμώνας και αυτοκίνητο: Οι 7 έλεγχοι που πρέπει να κάνετε πριν από τις πρώτες δυνατές βροχές
Μερικά λεπτά ελέγχου μπορούν να σας γλιτώσουν από βλάβες, περιττά έξοδα και επικίνδυνες καταστάσεις στον δρόμο.
1. Ελέγξτε τα ελαστικά σας
Η κατάσταση των ελαστικών είναι καθοριστική για την πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα. Ελέγξτε το βάθος του πέλματος, την πίεση και τυχόν φθορές. Τα φθαρμένα ελαστικά αυξάνουν τον κίνδυνο υδρολίσθησης.
2. Μην αγνοείτε τους υαλοκαθαριστήρες
Εάν αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ ή κάνουν θόρυβο, πιθανότατα χρειάζονται αντικατάσταση. Φροντίστε επίσης να υπάρχει αρκετό υγρό στο δοχείο καθαρισμού.
3. Προσέξτε την μπαταρία
Οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν τη λειτουργία μιας εξασθενημένης μπαταρίας. Εάν το αυτοκίνητο καθυστερεί να εκκινήσει, ζητήστε έλεγχο σε συνεργείο.
4. Ελέγξτε τα φώτα
Προβολείς, φώτα φρένων και δείκτες κατεύθυνσης πρέπει να λειτουργούν σωστά. Η καλή ορατότητα είναι απαραίτητη όταν βρέχει έντονα.
5. Ελέγξτε τα υγρά του κινητήρα
Βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό υγρό βρίσκεται στη σωστή στάθμη και διαθέτει την κατάλληλη αντιψυκτική προστασία.
6. Δώστε σημασία στα φρένα
Θόρυβοι, κραδασμοί ή αλλαγές στην απόκριση του πεντάλ απαιτούν έλεγχο από μηχανικό. Στο βρεγμένο οδόστρωμα, η αποτελεσματική πέδηση είναι ιδιαίτερα σημαντική.
7. Αλλάξτε τρόπο οδήγησης
Μειώστε ταχύτητα, αυξήστε την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και αποφύγετε απότομα φρεναρίσματα. Μην επιχειρείτε να διασχίσετε πλημμυρισμένους δρόμους.
Το σημαντικότερο είναι να μην περιμένετε την πρώτη καταιγίδα για να διαπιστώσετε ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Ένας προληπτικός έλεγχος μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες εκπλήξεις.
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