Επιτέλους, φως και για τις εστίες

Μέρες ιστορικών εξελίξεων διανύει το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μετά την εκλογή της πρώτης γυναίκας πρύτανη, υπάρχει επιτέλους φως στο τούνελ και για τις φοιτητικές εστίες. Τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας άναψαν το πράσινο φως για τη Β΄ φάση. Αναμένεται πλέον η προκήρυξη του διαγωνισμού, ωστόσο ο δρόμος παραμένει μακρύς μέχρι το ΠΚ να ξεκολλήσει από τις μόλις 208 κλίνες που διαθέτει σήμερα.

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