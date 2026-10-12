Πρόεδρε, το 2028 δεν κερδίζεται με δούρειους ίππους

Τώρα, όμως, ήλθε η ώρα να του ψήσουν το ψάρι στα χείλη. Ήδη διαμηνύεται ότι η στήριξή τους δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Χωρίς το ΔΗΚΟ, τη ΔΗΠΑ και την ΕΔΕΚ, η πορεία του κ. Χριστοδουλίδη προς τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών γίνεται σαφώς πιο δύσκολη. Γιατί μπορεί να επενδύει στις εσωκομματικές αναταράξεις του ΔΗΣΥ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι κυβερνητικοί του εταίροι δεν είναι δεδομένοι....

Η έγνοια του Νίκου Χριστοδουλίδη δεν πρέπει να περιορίζεται στο πώς θα διασπάσει τον ΔΗΣΥ με τους δούρειους ίππους του. Υπάρχει και το ΔΗΚΟ, όπως και τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, τα οποία ο Πρόεδρος ουδέποτε αντιμετώπισε ως ισότιμους συνομιλητές. Ενδεικτικός είναι ο τρόπος με τον οποίον ενημερώνονταν ακόμη και για τους ανασχηματισμούς, πολλές φορές από τα μέσα ενημέρωσης.

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