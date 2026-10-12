Την κινητοποίηση της Αστυνομίας και του κοινοτικού συμβουλίου Παλαιομετόχου προκάλεσε το απόγευμα του Σαββάτου η διαφυγή αρκούδας από το Melios Zoo Park. Λίγο αργότερα, το ζώο εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση και μεταφέρθηκε πίσω στις εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου.
Η αρκούδα που απέδρασε και τα αναπάντητα ερωτήματα
Το περιστατικό, ωστόσο, επαναφέρει στο προσκήνιο το καθεστώς λειτουργίας του ζωολογικού κήπου. Το Κόμμα για τα Ζώα, με ανακοίνωσή του, διερωτάται γιατί εξακολουθεί να λειτουργεί ο χώρος, τη στιγμή που, όπως επισημαίνει, η δικαιοσύνη έχει μιλήσει ξεκάθαρα. Υπενθυμίζει ότι στις 18 Μαΐου 2026 το Εφετείο απέρριψε την έφεση του ιδιοκτήτη, επικυρώνοντας την πρωτόδικη καταδίκη του από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι ο ζωολογικός κήπος λειτουργεί παράνομα, με ληγμένη άδεια από τις 25 Σεπτεμβρίου 2017.
Επειδή, όμως, ο ιδιοκτήτης του Melios Zoo Park υποστηρίζει άλλα, το Υπουργείο Γεωργίας και οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες οφείλουν, επιτέλους, να ξεκαθαρίσουν δημόσια τι ισχύει με τον συγκεκριμένο ζωολογικό κήπο. Λειτουργεί παράνομα ή όχι; Και, εάν λειτουργεί παράνομα, γιατί εξακολουθεί να παραμένει σε λειτουργία;
ΜΧΣ
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