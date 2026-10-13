Τζος Χακ: Ο διπλωμάτης με προηγούμενη ευθύνη για την Κύπρο που αναλαμβάνει προσωρινά την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα

Η ανάληψη των καθηκόντων του ακολουθεί την πρακτική που εφαρμόζεται σε περιόδους μετάβασης, με τον δεύτερο στην ιεραρχία της πρεσβείας να αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία της. Αντίστοιχη διαδικασία είχε ακολουθηθεί και στο διάστημα μεταξύ της αποχώρησης του Τζορτζ Τσούνη και της άφιξης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο παρουσιάζει η προηγούμενη διπλωματική πορεία του Χακ, καθώς έχει διατελέσει διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, με αρμοδιότητες που περιλάμβαναν την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία. Παράλληλα, υπηρέτησε ως αναπληρωτής βοηθός υπουργού Εξωτερικών, με ευθύνη για την πολιτική των ΗΠΑ στη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο.

Ο Χακ εντάχθηκε στην αμερικανική Διπλωματική Υπηρεσία το 2001 και έχει υπηρετήσει σε σημαντικές διπλωματικές αποστολές και υπηρεσίες στην Ασία και την Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ. Στην Ουάσιγκτον εργάστηκε επίσης στα Γραφεία Κινεζικών και Κορεατικών Υποθέσεων, ενώ διετέλεσε επικεφαλής του γραφείου του Κερτ Κάμπελ, ο οποίος είχε τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για τις Υποθέσεις της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας και έχει παρακολουθήσει σπουδές στη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του Τζονς Χόπκινς στη Μπολόνια. Μιλά κινεζικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.

Η διαδικασία για τον διορισμό νέου επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες. Η τελική επικύρωση του διορισμού περνά από το Κογκρέσο, με τις σχετικές διαδικασίες να ενδέχεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2027.