Στη σύλληψη επτά προσώπων, ηλικίας από 15 έως 21 ετών, προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών για τον ξυλοδαρμό 16χρονου, ο οποίος διαπράχθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2026, στα Λατσιά της Λευκωσίας.
Επτά συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό 16χρονου στα Λατσιά – Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο
Η Αστυνομία συνέλαβε επτά πρόσωπα ηλικίας 15 έως 21 ετών για υπόθεση ξυλοδαρμού που διερευνάται από το ΤΑΕ Λευκωσίας.
Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς βίντεο από την επίθεση αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο οπτικοακουστικό υλικό φέρονται να εμφανίζονται άτομα που παρακολουθούν το περιστατικό και καταγράφουν τον ξυλοδαρμό με τα κινητά τους τηλέφωνα, χωρίς να παρεμβαίνουν.
Ο 16χρονος επισκέφθηκε νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ κατάθεση στην Αστυνομία έδωσαν τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του.
Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η επίθεση φέρεται να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές μεταξύ ανηλίκων. Κατά τη διάρκειά της, ο μαθητής φέρεται να δέχθηκε και απειλές, προκειμένου να μην προχωρήσει σε καταγγελία.
Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.
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