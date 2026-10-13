Επτά συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό 16χρονου στα Λατσιά – Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς βίντεο από την επίθεση αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο οπτικοακουστικό υλικό φέρονται να εμφανίζονται άτομα που παρακολουθούν το περιστατικό και καταγράφουν τον ξυλοδαρμό με τα κινητά τους τηλέφωνα, χωρίς να παρεμβαίνουν.

Ο 16χρονος επισκέφθηκε νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ κατάθεση στην Αστυνομία έδωσαν τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του.

Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η επίθεση φέρεται να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές μεταξύ ανηλίκων. Κατά τη διάρκειά της, ο μαθητής φέρεται να δέχθηκε και απειλές, προκειμένου να μην προχωρήσει σε καταγγελία.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.