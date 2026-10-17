Έφυγε η Μιλού: «Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου» – Το σπαρακτικό αντίο του Greg Corpidis στην αγαπημένη του σκυλίτσα (βίντεο)

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10) ο δημιουργός περιεχομένου Γρηγόρης Κορπίδης (Greg Corpidis), δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό βίντεο με τη Μιλού στην αγκαλιά του.

Η μικρή σκυλίτσα, ράτσας Τζακ Ράσελ Τεριέ, είχε συμπληρώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο τα 16 χρόνια ζωής και το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Έφυγε το Μιλουκάκι μου»

Στην ανάρτηση με την οποία αποχαιρέτησε την αγαπημένη του Μιλού, ο Γρηγόρης Κορπίδης περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές της, αναφέροντας ότι πέθανε στην αγκαλιά του.

«Έφυγε το Μιλουκάκι μου. Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου. Πέτα ψηλά κοριτσάκι μου, εκεί που τα ποδαράκια σου δεν θα πονάνε πια και θα μπορείς να τρέχεις και να κολυμπάς όπως παλιά. Σε ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε. Μακάρι να βρίσκουμε ο ένας τον άλλο σε κάθε ζωή».

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα κοριτσάκι μου!

Καλό σου ταξίδι! 🕊️

Εις το επανιδείν…».

Η τελευταία βόλτα στη θάλασσα

Μια ημέρα πριν από τον θάνατό της, ο Γρηγόρης Κορπίδης είχε μοιραστεί ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο, στο οποίο είχε καταγράψει την τελευταία επίσκεψη της Μιλού στη θάλασσα.

Ο δημιουργός περιεχομένου είχε εξηγήσει ότι οι τελευταίες εξετάσεις της δεν ήταν καλές και ότι ο κτηνίατρος δεν του είχε αφήσει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπούσε η Μιλού τη θάλασσα, θέλησε να της χαρίσει ακόμη μία στιγμή στο αγαπημένο της μέρος.

«Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά. Να της χαρίσω ακόμα μία στιγμή σε ένα μέρος που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το πόσο πονάω», είχε γράψει.

Στο ίδιο βίντεο είχε μιλήσει για τη δύσκολη απόφαση να αποχαιρετήσει ένα ζώο που βρισκόταν στο πλευρό του επί 16 χρόνια.

«Οι εξετάσεις μας δεν βγήκαν καλές, ο γιατρός δεν μας άφησε πολλά περιθώρια. Έχει κουραστεί μωρέ το κοριτσάκι μου, το βλέπω. Ξέρω τι έρχεται αλλά δεν μπορώ, πώς αποχαιρετάς ένα πλάσμα που σημαίνει τόσα πολλά για σένα, 16 χρόνια τώρα; Ξέρω μόνο ότι δεν θέλω να υποφέρει άλλο το κοριτσάκι μου, δεν της αξίζει», ανέφερε.

Η Μιλού που έγινε αγαπημένη των social media

Η Μιλού είχε αποκτήσει το δικό της κοινό μέσα από τα βίντεο του Γρηγόρη Κορπίδη στο TikTok, το Instagram και το YouTube.

Οι βουτιές της στη θάλασσα, οι βόλτες, οι γνωριμίες της με άλλα σκυλιά και οι στιγμές της καθημερινότητάς της είχαν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς, με χιλιάδες χρήστες να παρακολουθούν τις περιπέτειές της.

Για 16 χρόνια αποτέλεσε σταθερή συντροφιά του δημιουργού περιεχομένου, ο οποίος μοιραζόταν με το κοινό του όχι μόνο τις ευχάριστες στιγμές τους, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της υγείας της.

Το τελευταίο αντίο του Γρηγόρη Κορπίδη στη Μιλού ολοκληρώνει μια κοινή διαδρομή 16 χρόνων, την οποία είχαν παρακολουθήσει και αγαπήσει χιλιάδες άνθρωποι μέσα από τις οθόνες τους.