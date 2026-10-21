Τα γυάλινα ποτήρια, ακόμη και όταν πλένονται σχολαστικά, μπορεί με τον καιρό να χάσουν τη διαφάνειά τους. Η αιτία δεν είναι απαραίτητα η παλαιότητά τους ή η κακή ποιότητα του γυαλιού. Συχνά ευθύνονται τα άλατα του νερού, τα υπολείμματα απορρυπαντικού και οι συνθήκες πλύσης.
Πώς να καθαρίσετε τα θολά γυάλινα ποτήρια και να επαναφέρετε την αρχική τους λάμψη;
Βγάζετε τα ποτήρια από το πλυντήριο πιάτων και, αντί να αστράφτουν, μοιάζουν θαμπά, σαν να έχουν καλυφθεί από ένα λευκό πέπλο; Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο, όμως η λύση μπορεί να βρίσκεται ήδη στο ντουλάπι της κουζίνας σας.
Σύμφωνα με τους ειδικούς καθαριότητας του Good Housekeeping, το πρώτο βήμα είναι να διαπιστώσουμε εάν η θολούρα οφείλεται σε επιφανειακά κατάλοιπα ή σε μόνιμη φθορά του γυαλιού.
Το μυστικό βρίσκεται στο λευκό ξίδι
Μία από τις πιο απλές και οικονομικές λύσεις είναι το λευκό ξίδι. Χάρη στην οξύτητά του, μπορεί να διαλύσει τις επικαθίσεις αλάτων που δημιουργούν τη χαρακτηριστική θαμπή όψη.
Η διαδικασία είναι εύκολη. Γεμίστε μια λεκάνη με λευκό ξίδι και βυθίστε τα ποτήρια για περίπου 5 έως 15 λεπτά. Στη συνέχεια, πλύντε τα απαλά με λίγο υγρό πιάτων και χλιαρό νερό.
Ξεπλύνετε καλά και σκουπίστε αμέσως με ένα καθαρό πανί μικροϊνών. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εντυπωσιακό, ιδιαίτερα όταν η θολούρα προέρχεται από άλατα.
Εάν υπάρχουν επίμονα σημάδια, αποφύγετε το έντονο τρίψιμο με σκληρά σφουγγάρια, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαραχθεί η επιφάνεια.
Πότε η θολούρα δεν φεύγει
Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις όπου κανένα καθαριστικό δεν μπορεί να επαναφέρει την αρχική λάμψη.
Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και η χρήση ακατάλληλης ποσότητας απορρυπαντικού μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να προκαλέσουν μικροσκοπική διάβρωση στην επιφάνεια του γυαλιού.
Για να καταλάβετε τη διαφορά, τρίψτε ένα μικρό σημείο με πανί βρεγμένο σε ξίδι. Εάν καθαρίσει, πιθανότατα πρόκειται για άλατα. Εάν παραμείνει θολό, ενδέχεται να υπάρχει μόνιμη φθορά.
Πώς να διατηρήσετε τα ποτήρια λαμπερά
Η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική με τον καθαρισμό. Αποφεύγετε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού και φροντίζετε να υπάρχει λαμπρυντικό στο πλυντήριο πιάτων.
Μην τοποθετείτε τα ποτήρια υπερβολικά κοντά μεταξύ τους και προτιμάτε τα κατάλληλα προγράμματα πλύσης.
Για τα ευαίσθητα ποτήρια και τα κρυστάλλινα σκεύη, το πλύσιμο στο χέρι παραμένει συχνά η ασφαλέστερη επιλογή.
Με λίγη προσοχή και ένα απλό υλικό που υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπίτι, τα ποτήρια σας μπορούν να αποκτήσουν ξανά τη διαύγειά τους, χωρίς περιττά έξοδα.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.