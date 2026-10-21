Πώς να καθαρίσετε τα θολά γυάλινα ποτήρια και να επαναφέρετε την αρχική τους λάμψη;

Σύμφωνα με τους ειδικούς καθαριότητας του Good Housekeeping, το πρώτο βήμα είναι να διαπιστώσουμε εάν η θολούρα οφείλεται σε επιφανειακά κατάλοιπα ή σε μόνιμη φθορά του γυαλιού.

Το μυστικό βρίσκεται στο λευκό ξίδι

Μία από τις πιο απλές και οικονομικές λύσεις είναι το λευκό ξίδι. Χάρη στην οξύτητά του, μπορεί να διαλύσει τις επικαθίσεις αλάτων που δημιουργούν τη χαρακτηριστική θαμπή όψη.

Η διαδικασία είναι εύκολη. Γεμίστε μια λεκάνη με λευκό ξίδι και βυθίστε τα ποτήρια για περίπου 5 έως 15 λεπτά. Στη συνέχεια, πλύντε τα απαλά με λίγο υγρό πιάτων και χλιαρό νερό.

Ξεπλύνετε καλά και σκουπίστε αμέσως με ένα καθαρό πανί μικροϊνών. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εντυπωσιακό, ιδιαίτερα όταν η θολούρα προέρχεται από άλατα.

Εάν υπάρχουν επίμονα σημάδια, αποφύγετε το έντονο τρίψιμο με σκληρά σφουγγάρια, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαραχθεί η επιφάνεια.

Πότε η θολούρα δεν φεύγει

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις όπου κανένα καθαριστικό δεν μπορεί να επαναφέρει την αρχική λάμψη.

Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και η χρήση ακατάλληλης ποσότητας απορρυπαντικού μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να προκαλέσουν μικροσκοπική διάβρωση στην επιφάνεια του γυαλιού.

Για να καταλάβετε τη διαφορά, τρίψτε ένα μικρό σημείο με πανί βρεγμένο σε ξίδι. Εάν καθαρίσει, πιθανότατα πρόκειται για άλατα. Εάν παραμείνει θολό, ενδέχεται να υπάρχει μόνιμη φθορά.

Πώς να διατηρήσετε τα ποτήρια λαμπερά

Η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική με τον καθαρισμό. Αποφεύγετε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού και φροντίζετε να υπάρχει λαμπρυντικό στο πλυντήριο πιάτων.

Μην τοποθετείτε τα ποτήρια υπερβολικά κοντά μεταξύ τους και προτιμάτε τα κατάλληλα προγράμματα πλύσης.

Για τα ευαίσθητα ποτήρια και τα κρυστάλλινα σκεύη, το πλύσιμο στο χέρι παραμένει συχνά η ασφαλέστερη επιλογή.

Με λίγη προσοχή και ένα απλό υλικό που υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπίτι, τα ποτήρια σας μπορούν να αποκτήσουν ξανά τη διαύγειά τους, χωρίς περιττά έξοδα.