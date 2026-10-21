Καφές, κρασί και σάλτσα ντομάτας: Τι να κάνετε τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα για να μη μείνει ο λεκές

Σύμφωνα με τις οδηγίες του American Cleaning Institute, όσο πιο γρήγορα αντιμετωπιστεί ένας λεκές τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να απομακρυνθεί. Τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για να περιορίσουμε την απορρόφηση του υγρού από το ύφασμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο λεκές θα εξαφανιστεί μέσα σε ένα λεπτό.

Τι κάνουμε αν χυθεί καφές

Το πρώτο βήμα είναι να απορροφήσουμε προσεκτικά τον καφέ με καθαρό χαρτί κουζίνας ή ένα πανί, χωρίς να τρίβουμε. Στη συνέχεια, εφόσον το ύφασμα πλένεται, ξεπλένουμε το σημείο με δροσερό νερό.

Όταν επιστρέψουμε στο σπίτι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρή ποσότητα υγρού απορρυπαντικού ρούχων ή ειδικού αφαιρετικού λεκέδων, ακολουθώντας τις οδηγίες του προϊόντος. Αν ο καφές περιείχε γάλα ή ζάχαρη, ενδέχεται να χρειαστεί πιο προσεκτική προεργασία.

Πώς αντιμετωπίζουμε το κόκκινο κρασί

Εδώ η ταχύτητα έχει ιδιαίτερη σημασία. Τοποθετούμε αμέσως ένα καθαρό απορροφητικό πανί πάνω στον λεκέ και πιέζουμε απαλά για να απορροφηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο κρασί.

Ακολούθως χρησιμοποιούμε δροσερό νερό και, όταν είναι εφικτό, προετοιμάζουμε το ύφασμα με κατάλληλο αφαιρετικό λεκέδων πριν από το πλύσιμο.

Αποφεύγουμε το έντονο τρίψιμο, καθώς μπορεί να απλώσει το κρασί σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Επίσης, δεν χρησιμοποιούμε χλωρίνη χωρίς να έχουμε ελέγξει προηγουμένως την ετικέτα του ρούχου.

Τι κάνουμε με τη σάλτσα ντομάτας

Σε αντίθεση με τον καφέ και το κρασί, η σάλτσα ντομάτας χρειάζεται μια επιπλέον κίνηση. Αρχικά αφαιρούμε προσεκτικά όση σάλτσα περισσεύει, χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι, χωρίς να την πιέζουμε μέσα στο ύφασμα.

Στη συνέχεια γυρίζουμε το ρούχο από την ανάποδη πλευρά και αφήνουμε κρύο νερό να περάσει μέσα από το πίσω μέρος του λεκέ. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε τη σάλτσα να απομακρυνθεί αντί να εισχωρήσει βαθύτερα στις ίνες.

Ακολουθεί προεργασία με κατάλληλο υγρό απορρυπαντικό και κανονικό πλύσιμο, σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Το λάθος που μπορεί να καταστρέψει το αποτέλεσμα

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι να βάζουμε το ρούχο στο στεγνωτήριο ή να το σιδερώνουμε πριν βεβαιωθούμε ότι ο λεκές έχει αφαιρεθεί πλήρως.

Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να κάνει τα υπολείμματα δυσκολότερα στην απομάκρυνση. Εάν ο λεκές παραμένει, επαναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και αφήνουμε το ρούχο να στεγνώσει φυσικά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι και το μαλλί, ή σε ρούχα που απαιτούν στεγνό καθάρισμα.

Το βασικό μυστικό, επομένως, δεν είναι κάποιο θαυματουργό καθαριστικό, αλλά η άμεση αντίδραση, η αποφυγή του έντονου τριψίματος και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για κάθε είδος λεκέ.