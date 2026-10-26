Ο Γιαννάκης που το Καϊμακλί που θέλει να γίνει Πρόεδρος

Ο Τζον Χριστοδούλου, ή Γιαννάκης, όπως τον εφωνάζαν όταν ήταν μιτσής, εγεννήθηκε το 1965 στο Καϊμακλί της Λευκωσίας. Εμεγάλωσε σε μιαν απλή κυπριακή οικογένεια, σε μιαν εποχή που η ζωή ήταν διαφορετική τζαι οι ανθρώποι εζούσαν πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Οι μιτσιοί τότε ετρώαν ζυμωμένο ψουμί, ελιές τζαι λλίον χαλλούμιν, επαίζαν λιγκρίν τζαι σκατούλλικα, τζαι, άμα ευρίσκαν, επίναν τζαι καμιάν Κεοβήτα.

Ο Γιαννάκης, ενίοτε, έβγκαινεν τζαι εκτός, αφού πολλές που τις παιδικές του αναμνήσεις εν συνδεδεμένες με το Συγχαρί, κοντά στην Κερύνεια, όπου ήταν το σπίτι των παππούδων του. Τζιαμέ επερνούσε αρκετόν που τον τζαιρόν του, χωρίς να φαντάζεται πως μια μέρα εννά αναγκαζόταν να αφήσει πίσω του την πατρίδα του. Στο Συγχαρί έκαμνεν γυρούς με τον γάρο του παππού του τζαι έπαιρνεν τζαι τες τσούρες της γιαγιάς βόλταν να βοσσιήσουν. Ηταν μέρες χαράς.

Η εισβολή

Το 1974, με την τουρκική εισβολή, ούλλα άλλαξαν. Ο Γιαννάκης ήταν μόλις εννιά γρονών. Έζησε τον φόον του πολέμου, τες πόμπες, τους αλεξιπτωτιστές τζαι την αγωνία των μιάλων. Μαζί με άλλους αδρώπους τζαι γεναίτζες, αναγκάστηκε να χώνεται για μέρες τζαι νύκτες μες στα υπόγεια για προστασία.

Η εισβολή γενικά έκαμεν την ζωή του πουπάνω πουκάτω. Ο παπάς του έχασε τη δουλειά τζαι το μαγαζίν του, ενώ το μέλλον στην Κύπρο εγίνηκεν αβέβαιο.

Στις 23 Μαΐου 1975, μια μέρα πριν κλείσει τα δέκα του γρόνια, ο Γιαννάκης έφυεν μαζί με τη μάνα τζαι την αρφήν του για την Αγγλία. Ο πατέρας του επήεν ταπισόν τους υστερόττερα.

Εφτάσαν στο Λονδίνο σχεδόν χωρίς τίποτε. Εν εξέραν Αγγλικά, εν είχαν οικονομική άνεση τζαι έπρεπε να προσαρμοστούν σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Η μεγάλη δυσκολία για τον Γιαννάκη μεταξύ άλλων ήταν να ξηχάσει τα σουβλάκια τζαι να μάθει να τρώει fish & chips. Τα κατάφερε. Με τη βοήθεια συγγενών τζαι πολλή δουλειά, η οικογένεια άρκεψε να ξαναχτίζει τη ζωή της.

Το φιλοσόφησεν

Ο Γιαννάκης εμεγάλωνε τζαι εκαταλάβαινε που πολλά γλήορα πως τίποτε εν έρκεται εύκολα. Στα δεκάξι του άφησε το σχολείο τζαι άρκεψε να δουλεύκει. Έμαθε την τέχνη του χρυσικού τζαι ασχολήθηκε ύστερα τζιαι με τα δκιαμάντια, σε σημείον που εγίνηκεν ειδικός.

Με τον τζαιρόν εκατάφερε να συνάξει τα πρώτα του ριάλια. Αντί να τα ξοδκιάσει, αποφάσισε να τα επενδύσει. Εγόρασεν έναν μιτσίν διαμέρισμα στο Φίντσλεϊ του Λονδίνου, εσυνόρτιασέν το λλίον, τζαι το επούλησε με κέρδος. Τούτη ήταν η αρχή της μιάλης του επιχειρηματικής πορείας. Η μια επένδυση έφερνε την άλλη, τζαι ο Γιαννάκης που το Καϊμακλί έγινε ο μάστρε John Christodoulou του επιχειρηματικού κόσμου του Λονδίνου, του Μονακό αλλά και της Λεμεσού. Με λίγα λόγια, από φτύρης εγίνην σσιεσολίρης. Στην πορεία ίδρυσε τον Yianis Group, έναν όμιλο που άρκεψεν να επενδύει στα ακίνητα. Σήμερα η εταιρεία του ρίζει μιαν κοπή ξενοδοχεία, γραφεία, πολυκατοικίες τζαι εμπορικά ακίνητα.

Η περιουσία του εμεγάλωσε σε τέθκοιο βαθμό που το όνομά του άρκεψε να εμφανίζεται στις λίστες των πλουσιότερων ανθρώπων της Αγγλίας. Εγίνηκεν έτσι ο Γιαννάκης με το νάμιν.

Θωρεί χαμαί

Παρά τα ριάλια που εσύναξεν, εν εκαβαλλίτζεψεν το καλάμιν. Ο ίδιος εξακολουθεί να πιστεύκει ότι αυτό που εγίνηκεν ήταν αποτέλεσμα της προσφυγιάς τζαι της μετανάστευσης. Όπως έχει εξηγήσει σε συνεντεύξεις του, οι δυσκολίες που επέρασε η οικογένειά του τον έμαθαν να δουλεύκει σκληρά, να εκτιμά τις ευκαιρίες τζαι να μεν θεωρεί τίποτε δεδομένο.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη ζωή του έπαιξε ο Τζιύρης του, που τον έμαθε να δουλεύκει πολλά, να είναι τίμιος τζαι να μεν το βάλλει ποττέ κάτω.

Φιλάνθρωπος

Όταν η πούγκα του εγέμωσεν λίρες, άρκεψε να στρέφει το ενδιαφέρον του τζαι στη φιλανθρωπία. Μέσω του Yianis Christodoulou Foundation άρκεψεν να βοηθά τα μωρά στα σχολεία αλλά τζαι τους γονιούς που εν κρατούν ριάλια ώστε να προσφέρουν στα κοπελλούδκια τους μια καλλύτερην μόρφωση.

Για τον ίδιο, η υποστήριξη των κοπελλουδκιών έσιει μεγάλην σημασία, διότι, όπως πιστέφκει, κάθε μωρόν πρέπει να μπορεί να φτάσει ψηλά ανεξάρτητα από το αν κραούν ριάλια οι γονιοί του ή όχι.

Η Κύπρος εξακολουθεί ακόμα να με στην καρκιάν του τζαι τη ζωήν του. Παρόλο που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αγγλία τζαι δημιούργησε τζιαμέ τις επιχειρήσεις του, εν έκοψε τους δεσμούς του με τον τόπο όπου εγεννήθηκε.

Αγαπά την κυπριακή κουζίνα, ιδιαίτερα τους κκιοφτέδες τζαι τα κουπέπια, τη μουσική, την κυπριακήν γλώσσα τζαι τις παραδόσεις του τόπου του. Μάλιστα, έχει αναφέρει πως ακόμα τζαι όταν κάμνει λοαρκασμούς, πολλές φορές σκέφτεται στα κυπριακά.

Η τουρκική εισβολή τζαι η προσφυγιά αποτελούν μέχρι σήμερα πολλά σημαντικό κομμάτι της ζωής τζαι της ιστορίας του. Οι θύμησες του που το Συγχαρί, την Τζερύνεια τζαι τα παιδικά του χρόνια εν έσβησαν, παρά τις δεκαετίες που επεράσαν.

Σήμερα, ο Τζον Χριστοδούλου εν γνωστός ως ένας που τους πλουσιόττερους Κυπραίους επιχειρηματίες διεθνώς. Όμως, πίσω που τα δισεκατομμύρια, τα κότερα, τες συναυλίες της Βίσση και του Αργυρού, τα πολυτελή ξενοδοχεία τζαι τις μεγάλες επενδύσεις, υπάρχει η ιστορία ενός μιτσή πρόσφυγα που έφυεν που την Κύπρο σε ηλικία δέκα χρονών, με λίγα Ελληνικά (έκτοτε δεν μπορεσε να μάθει περισσότερα), χωρίς να ξέρει Αγγλικά (όχι πως έμαθε ποττέ) τζαι χωρίς να μπορεί να φανταστεί πού εννά τον οδηγήσει η ζωή.

Τζαι τούτη ίσως να εν η πιο κτυπητή πλευρά της ιστορίας του: Ότι δηλαδή ο Γιαννάκης που το Καϊμακλί, που κατάφερε να δημιουργήσει μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία, που εγίνηκεν μεγάλος τζαι τρανός, το έκανε χωρίς να ξεχάσει πόθθεν εξεκίνησε. Για το λόγον αυτόν πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Στην αρκήν έθελε να γίνει πρόεδρος της Ομόνοιας, αλλά επρόλαβέν τον ο Παπασταύρου, οπότε πάμε για τα καλλύττερα. Θα τον κάμουμε Πρόεδρο της Κύπρου. Εν άδρωπος χορτάτος, λαλούσιν.«Αν βγκει Πρόεδρος δεν θα θέλει να φάει τζαι να σπάσει, όπως κάμνουν ούλλοι οι άλλοι!».