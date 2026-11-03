Eurovision 2027: «Συνωστισμός» για το ελληνικό εισιτήριο με 62 υποψήφιους καλλιτέχνες

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών ολοκληρώθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε το Eurovisionfun, αρκετοί καλλιτέχνες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να διεκδικήσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τόσο νέες παρουσίες όσο και τραγουδιστές που είχαν δοκιμάσει την τύχη τους στην περσινή διαδικασία επιλογής, χωρίς να εξασφαλίσουν την εκπροσώπηση της χώρας.

Τα ονόματα που ακούγονται

Στη λίστα που παρουσίασε το Eurovisionfun μέσα από βίντεο στο Instagram περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Joanne, Nether Silence, Eva Som, BARBZ, Σταύρος Κρητικός, Τάνια Μπρεάζου, Vemily, Vasilis Plytarias, NAFSICA, Μαλού, Δημήτρης Γερογιάννης, Billie Isak, Manos Phi και Παναγιώτης Τσακαλάκος.

Πρόκειται για ονόματα που φέρονται να έχουν υποβάλει προτάσεις για τον ελληνικό τελικό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την ΕΡΤ.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση αναμένεται να ανακοινώσει τον συνολικό αριθμό των συμμετοχών, καθώς και τις επόμενες λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής.

Τρεις μουσικές βραδιές στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή διαδικασία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της απόφασης να φιλοξενηθεί το «Sing for Greece 2027» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοίνωσε η ΕΡΤ στις 29 Οκτωβρίου, οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2027, ενώ ο μεγάλος τελικός έχει οριστεί για το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.

Έως 20 φιναλίστ θα λάβουν μέρος στους δύο ημιτελικούς, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική βραδιά, από την οποία θα προκύψει η ελληνική συμμετοχή.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί τη μεταφορά της διοργάνωσης εκτός Αθήνας, με την ΕΡΤ να επισημαίνει ότι το Μέγαρο Μουσικής διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές, τον εξοπλισμό και τη χωρητικότητα για τη φιλοξενία τριών μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών.

Ο καλλιτέχνης που θα επικρατήσει στον ελληνικό τελικό θα ταξιδέψει στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, όπου, σύμφωνα με τον ανακοινωμένο σχεδιασμό, θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.