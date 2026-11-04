Αγώνας δρόμου για να αποτραπεί η 48ωρη απεργία στα δημόσια νοσηλευτήρια – Στο παρασκήνιο ο Υπουργός Υγείας

Στις 10 το πρωί εκπρόσωποι των έξι συνδικαλιστικών οργανώσεων θα βρεθούν στα γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για νέα συνάντηση με τη διοίκηση. Στόχος είναι να αναζητηθεί διέξοδος από το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση, προτού η αντιπαράθεση μεταφερθεί από το τραπέζι του διαλόγου στους θαλάμους και τις υπηρεσίες των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Το ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο συνεννόησης αποτυπώνεται και στην αλλαγή του προγραμματισμού των συντεχνιών. Η δημοσιογραφική διάσκεψη, στην οποία επρόκειτο να αναλύσουν τους λόγους της απεργίας, είχε οριστεί για τις 10 το πρωί, ωστόσο μεταφέρθηκε στις 12 το μεσημέρι.

Το βασικό αγκάθι παραμένει η σύνδεση μέρους των μισθολογικών αυξήσεων με την αξιολόγηση των εργαζομένων. Ο ΟΚΥπΥ θεωρεί ότι η επιβράβευση βάσει απόδοσης πρέπει να αποτελέσει μέρος του νέου μισθολογικού συστήματος, ενώ οι συντεχνίες απορρίπτουν την εκ των προτέρων δέσμευση για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ζητώντας παράλληλα την υλοποίηση εκκρεμοτήτων της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης. Η απόφαση για 48ωρη απεργία παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, με λιγότερο από μία εβδομάδα να απομένει, η σημερινή συνάντηση αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να αποφευχθεί η αναστάτωση που ενδέχεται να προκαλέσει στους ασθενείς η διήμερη κινητοποίηση.