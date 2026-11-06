Eurovision 2027: Με τι τραγούδι θέλει να εκπροσωπήσει την Κύπρο ο Γιώργος Περρής – Η αντίδρασή του όταν έμαθε ότι επιλέχθηκε

Μιλώντας στο ΡΙΚ την Πέμπτη (5/11), ο Ελληνογάλλος τραγουδιστής περιέγραψε τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

«Με βρήκε σε μια βόλτα στον Εθνικό Κήπο στην Αθήνα. Νομίζω ότι με άκουσε όλος ο Εθνικός Κήπος εδώ πέρα να ουρλιάζω λίγο», ανέφερε γελώντας.

Η περσινή απογοήτευση

Ο Γιώργος Περρής αποκάλυψε ότι είχε υποβάλει πρόταση και για την προηγούμενη διοργάνωση, ωστόσο η μη επιλογή του τον είχε στεναχωρήσει.

«Είχαμε καταθέσει και πέρυσι πρόταση και είχα στεναχωρηθεί αρκετά», ανέφερε, εξηγώντας ότι φέτος επέλεξε να μην καλλιεργήσει προσδοκίες.

«Δεν είχα καμία προσδοκία», σημείωσε, περιγράφοντας τη στάση με την οποία αντιμετώπισε τη νέα υποψηφιότητα.

Ο τραγουδιστής δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος για την επιλογή του, χαρακτηρίζοντας την Κύπρο δεύτερο σπίτι του εδώ και πολλά χρόνια.

«Αν βρεθεί η κατάλληλη μπαλάντα, με κάτι τέτοιο θα θέλω να πάω»

Αναφερόμενος στο τραγούδι με το οποίο θα εμφανιστεί στη Eurovision, ο Γιώργος Περρής εξέφρασε την προτίμησή του σε μια μπαλάντα, καθώς πρόκειται για μουσικό είδος που τον εκφράζει.

«Και εγώ αυτό θέλω, γιατί αυτό είναι το στοιχείο μου. Σε αυτό ειδικεύομαι, εντός εισαγωγικών, είναι κάτι που αγαπώ πολύ. Αν βρεθεί η κατάλληλη μπαλάντα, με κάτι τέτοιο θα θέλω να πάω», δήλωσε.

Πάντως, το τραγούδι της κυπριακής συμμετοχής δεν έχει ακόμη επιλεγεί. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το ΡΙΚ, θα πραγματοποιηθεί διαδικασία υποβολής τραγουδιών μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, ενώ η τελική επιλογή θα γίνει με ψηφοφορία, στην οποία θα συμμετέχουν κατά 50% η κριτική επιτροπή και κατά 50% το κοινό.

Το άγχος της εκπροσώπησης

Παρά τη χαρά του, ο τραγουδιστής παραδέχθηκε ότι έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται το βάρος της συμμετοχής.

Όπως περιέγραψε, το βράδυ μετά την ανακοίνωση της επιλογής του συνειδητοποίησε ότι η προετοιμασία απαιτεί ιδιαίτερη συγκέντρωση.

«Ωχ, μα αυτό δεν είναι τόσο απλό όσο νόμιζες. Πρέπει λίγο να συγκεντρωθείς εδώ πέρα», σκέφτηκε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι το πολύ άγχος θα με πιάσει όσο πλησιάζουν οι μέρες», πρόσθεσε.

Ο Γιώργος Περρής δήλωσε ότι έχει ήδη αρχίσει να επεξεργάζεται ιδέες για την εμφάνισή του, τονίζοντας πως το επόμενο διάστημα θα είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία της κυπριακής συμμετοχής.

Με πληροφορίες από zappit.gr, ΡΙΚ