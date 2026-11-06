Αυτά είναι τα «θαυματουργά» λαχανικά που βοηθούν στις δερματικές αλλεργίες - Τα underdogs που δεν συμπαθεί κανένας

Σε αυτή την έρευνα, η οποία έχει δημοσιευθεί στο αγγλόφωνο επιστημονικό περιοδικό eLife, ερευνητές και ερευνήτριες του Inserm και του Ινστιτούτου Κιουρί απέδειξαν αρχικά ότι μια διατροφή ελλιπής στα συστατικά που βρίσκονται σε κάποια λαχανικά, κυρίως το μπρόκολο και το λάχανο, μπορεί να επιδεινώσει τις δερματικές αλλεργίες στα ζώα.

Είναι ήδη γνωστό ότι οι δερματικές αλλεργίες οφείλονται σε μια υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ουσίες που υπάρχουν στο περιβάλλον και ότι ο βαθμός σοβαρότητάς τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η διατροφή.

Κατά την έρευνά τους οι επιστήμονες ενδιαφέρθηκαν συγκεκριμένα για τα συστατικά των τροφίμων που αντιδρούν με ένα μόριο που είναι παρόν στον οργανισμό μας, το οποίο ονομάζεται «υποδοχέας αρωματικών υδρογονανθράκων ή υποδοχέας διοξινών (AhR). Τα συστατικά αυτά υπάρχουν στα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο.

Έδειξαν ότι η απουσία αυτών των συστατικών στα ποντίκια συνδεόταν με αύξηση του ποσοστού φλεγμονής στο δέρμα και με επιδείνωση των δερματικών αλλεργιών, κάτι που δεν συνέβη στα ποντίκια η διατροφή των οποίων τα περιλάμβανε.

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι μια μη ισορροπημένη διατροφή μπορεί να εντείνει τις αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις στους ανθρώπους», σχολίασε η Ελοντί Σεγουρά, ερευνήτρια του Inserm που ήταν επικεφαλής της έρευνας αυτής στο Ινστιτούτο Κιουρί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ