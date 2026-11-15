Μελέτη: Μόνο 1 στους 4 ανθρώπους που διαγιγνώσκονται σήμερα με παχυσαρκία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας – Γιατί οι ειδικοί ζητούν αλλαγή στα διαγνωστικά κριτήρια

Η έρευνα δημοσιεύθηκε την περασμένη Τετάρτη στο περιοδικό Nature και εξετάζει πρόταση που διατύπωσαν πέρυσι ειδικοί και ιατρικοί φορείς. Σύμφωνα με αυτή, η διάγνωση δεν θα πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), ο οποίος υπολογίζεται από το βάρος και το ύψος, αλλά να λαμβάνει υπόψη και το σωματικό λίπος και τη συνολική κατάσταση της υγείας.

Η μελέτη διερευνά πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τις διαγνώσεις και τη συχνότητα εμφάνισης της πάθησης αυτός ο νέος ορισμός, καθώς και τις προσεγγίσεις θεραπείας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η παχυσαρκία αφορά σήμερα περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως.

Η παχυσαρκία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις, παθήσεις του ήπατος και των νεφρών, καθώς και καρκίνο. Η πρόταση διακρίνει την «προκλινική παχυσαρκία», όταν η κατάσταση αποτελεί κυρίως παράγοντα κινδύνου, από την «κλινική παχυσαρκία», όταν έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Τι έδειξαν τα δεδομένα

Η μελέτη αξιοποίησε δεδομένα από σχεδόν 850.000 ενήλικες στην Κίνα, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και την Ισπανία. Με βάση το νέο πλαίσιο, εκτιμά ότι το 1% έως 3% όσων χαρακτηρίζονται σήμερα παχύσαρκοι αποκλειστικά βάσει του ΔΜΣ δεν θα κατατάσσονταν στην κατηγορία αυτή.

Αντίθετα, ένα ποσοστό 5% έως 9% —μεταξύ άλλων άτομα με υψηλότερα επίπεδα σωματικού λίπους— θα διαγιγνώσκονταν με παχυσαρκία. Σε επίπεδο πληθυσμού, η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να αφορά δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Francesco Rubino, κύριος συντάκτης της μελέτης, καθηγητής και επικεφαλής του τομέα μεταβολικής και βαριατρικής χειρουργικής στο King's College του Λονδίνου, ανέφερε ότι οι ανακρίβειες στις μετρήσεις του ΔΜΣ είναι ήδη γνωστές.

«Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν διαθέτουμε κάποιο καλύτερο σύστημα», δήλωσε. Όπως πρόσθεσε, το νέο πλαίσιο επιδιώκει να καλύψει αυτό το κενό και να «παρέχει μια ουσιαστική κλινική περιγραφή της παχυσαρκίας, η οποία θα μπορεί να καθοδηγήσει την παροχή φροντίδας και τη χάραξη πολιτικής».

Το πλαίσιο προβλέπει τη μέτρηση του σωματικού λίπους, μεταξύ άλλων μέσω της περιφέρειας της μέσης, παράλληλα με τον ΔΜΣ. Εξετάζει επίσης αν ο ασθενής παρουσιάζει δυσλειτουργία οργάνων που σχετίζεται με το βάρος, όπως προβλήματα στην καρδιά ή στο ήπαρ, πριν από τη διάγνωση.

Έτσι, ορισμένα άτομα με υψηλό ΔΜΣ, χωρίς άλλες ενδείξεις, δεν θα ταξινομούνται ως παχύσαρκα. Όσοι έχουν υψηλό ποσοστό σωματικού λίπους και υψηλό ΔΜΣ θα διαγιγνώσκονται με «προκλινική παχυσαρκία». Αν συνυπάρχει δυσλειτουργία οργάνων, η διάγνωση θα είναι «κλινική παχυσαρκία» — ενεργός νόσος που συνήθως απαιτεί πιο άμεση αντιμετώπιση.

Με βάση τα κριτήρια αυτά, η μελέτη εκτιμά ότι περίπου το 27% των ατόμων με παχυσαρκία στις τέσσερις χώρες που εξετάστηκαν παρουσιάζει, κατά μέσο όρο, «κλινική παχυσαρκία». Το ποσοστό αντιστοιχεί περίπου στο 8,5% του συνολικού ενήλικου πληθυσμού.

Κατά μέσο όρο, περίπου το 82% των ατόμων με «προκλινική παχυσαρκία» στις τέσσερις χώρες δεν εμφάνισε εξέλιξη σε «κλινική παχυσαρκία». Ωστόσο, η μελέτη διαπίστωσε υψηλότερα ποσοστά εξέλιξης στην Κίνα και την Ισπανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ