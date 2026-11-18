Το θέμα συζητήθηκε στο PRIMETIME TECH του ΠΟΛΙΤΗ 107.6 & 97.6, με τον Δημήτρη G και τον Μάριο, γνωστό ως Techaholic.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, προβλήματα επηρέασαν υπηρεσίες της Apple, όπως το Apple Pay, το Apple Music και το iCloud Connect για developers, ενώ καταγράφηκαν δυσλειτουργίες και σε υπηρεσίες της Google.

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο Outlook και στις υπηρεσίες του Microsoft 365, με αρκετές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία τους για μεγάλο μέρος της ημέρας.

Όπως ανέφερε ο Μάριος, υπήρξαν περιπτώσεις συνεργατών που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν το WhatsApp για να συνεχίσουν να επικοινωνούν και να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους.

Γιατί δεν πρέπει να εξαρτόμαστε από μία μόνο υπηρεσία

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της συζήτησης ήταν ότι η εξάρτηση από έναν μόνο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα όταν παρουσιαστεί μια τεχνική αστοχία.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις υποδομές που βρίσκονται πίσω από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Μεγάλο μέρος του διαδικτύου βασίζεται σε περιορισμένο αριθμό εταιρειών και παρόχων cloud υποδομών, όπως η Amazon και η Google.

Αυτό σημαίνει ότι ένα πρόβλημα σε μια κεντρική υποδομή μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές υπηρεσίες, ακόμη και αν αυτές ανήκουν σε διαφορετικές εταιρείες.

Στην εκπομπή έγινε επίσης αναφορά στην ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις, ιδιαίτερα σε επίπεδο λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα αναδείξει τη σημασία της ψηφιακής αυτονομίας και της μείωσης της εξάρτησης από περιορισμένο αριθμό μεγάλων παρόχων.

Face Unlock στο iPhone μέσω του iOS 27.3 Beta 2

Από τις δυσλειτουργίες των μεγάλων ψηφιακών υπηρεσιών, η συζήτηση πέρασε στις εξελίξεις γύρω από την Apple και το iPhone.

Ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα ήταν η προσθήκη δυνατότητας αναγνώρισης προσώπου στο iOS 27.3 Beta 2, η οποία προσφέρει έναν ακόμη τρόπο ξεκλειδώματος της συσκευής.

Όπως εξήγησε ο Μάριος, πρόκειται για Face Unlock και όχι για το γνωστό Face ID της Apple. Η νέα δυνατότητα δεν προσφέρει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με το Face ID, ενώ δεν προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές τραπεζών ή για την έγκριση πληρωμών.

Για τέτοιες λειτουργίες εξακολουθούν να απαιτούνται οι ασφαλέστερες μέθοδοι ταυτοποίησης.

Ο Μάριος ανέφερε επίσης ότι δοκίμασε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας φωτογραφία, προκειμένου να ελέγξει αν θα μπορούσε να ξεκλειδώσει τη συσκευή. Σύμφωνα με τη δοκιμή του, η φωτογραφία δεν ήταν αρκετή για να ξεκλειδώσει το κινητό.

Η νέα δυνατότητα προσφέρει μια πιο εύκολη εναλλακτική για το καθημερινό ξεκλείδωμα, χωρίς όμως να αντικαθιστά το επίπεδο ασφάλειας του Face ID.

Αλλαγές έρχονται και στο Apple Health

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το iOS 27.3, έγινε αναφορά και στις αλλαγές που αναμένονται στην εφαρμογή Apple Health.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης G, η ανανεωμένη εφαρμογή αξιοποιεί το Apple Intelligence, με αλλαγές στην εμφάνιση και στον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών υγείας.

Ωστόσο, η νέα εμπειρία αναμένεται να είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές που υποστηρίζουν το Apple Intelligence. Αυτό σημαίνει ότι τα παλαιότερα iPhone που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δυνατότητες θα παραμείνουν στην προηγούμενη έκδοση της εφαρμογής.

Ο Μάριος σημείωσε ότι παρακολουθεί τις δοκιμαστικές εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος, ώστε να εντοπίζει νέες λειτουργίες και αλλαγές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους χρήστες.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν πόσο σημαντική έχει γίνει η τεχνολογία στην καθημερινότητά μας, αλλά και πόσο ευάλωτες μπορεί να είναι οι υπηρεσίες στις οποίες βασιζόμαστε. Από τις διακοπές λειτουργίας μεγάλων πλατφορμών μέχρι τις νέες δυνατότητες των smartphones, η τεχνολογία συνεχίζει να αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς.