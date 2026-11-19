Και οι 109 βουλευτές που ήταν παρόντες ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης, χωρίς αρνητικές ψήφους ή αποχές. Στις αρχές Νοεμβρίου, το κοινοβούλιο της Γροιλανδίας είχε εγκρίνει τη συμφωνία με 16 ψήφους υπέρ και επτά αποχές.

Η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση του ρόλου των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία, καθώς και άδεια για την εγκατάσταση του αντιπυραυλικού συστήματος Golden Dome. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει την κυριαρχία της Δανίας στο νησί και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της Γροιλανδίας.

Στην Κοπεγχάγη εκφράζεται η ελπίδα ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα εξομαλύνει την κατάσταση στη Γροιλανδία, μετά την κρίση που προκάλεσαν οι εδαφικές διεκδικήσεις του Τραμπ σε έδαφος χώρας του ΝΑΤΟ. Πολιτικοί αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι η συμφωνία «δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή».

«Με τη συνθήκη στο χέρι, οι ΗΠΑ θα είναι σε θέση να ζητήσουν μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις που επηρεάζουν την πολιτική ασφαλείας και, εν μέρει, την εξόρυξη στρατηγικών πόρων», δήλωσε ο Mikkel Vedby Rasmussen, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.

Άλλοι αναλυτές θεωρούν ότι η συμφωνία διευρύνει την πρόσβαση των αμερικανικών δυνάμεων στη Γροιλανδία.

Η Γροιλανδία βρίσκεται πάνω στη συντομότερη διαδρομή από την Ευρώπη προς τη Βόρεια Αμερική και φιλοξενεί τη βορειότερη αμερικανική στρατιωτική βάση.

Πηγή: ΚΥΠΕ