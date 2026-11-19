Τα νέα μέτρα αποσκοπούν στον περιορισμό της απελευθέρωσης μολύβδου στο περιβάλλον από τον αλιευτικό εξοπλισμό και εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην προστασία περίπου 7 εκατομμυρίων πτηνών, αποτρέποντας την απελευθέρωση περίπου 50.000 τόνων μολύβδου σε διάστημα 20 ετών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, αυτό αντιστοιχεί σε μείωση των εκπομπών κατά 70% σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση, ενώ το κόστος των μέτρων εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερο από 30 ευρώ ετησίως για κάθε ψαρά.

Σταδιακή εφαρμογή έως το 2031

Η απαγόρευση θα εφαρμοστεί σταδιακά, ανάλογα με το είδος και το βάρος του αλιευτικού εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, από τις 3 Ιουνίου 2027 θα καλύπτει τα βαρίδια που προορίζονται να απελευθερώνονται κατά τη χρήση, καθώς και τα σύρματα αλιείας.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, από τις 3 Δεκεμβρίου 2029, θα επεκταθεί στα μικρά αλιευτικά εξαρτήματα βάρους έως 50 γραμμαρίων. Από τις 3 Δεκεμβρίου 2031 θα εφαρμοστεί και στα μεγαλύτερα εξαρτήματα, βάρους άνω των 50 γραμμαρίων και έως ενός κιλού.

Ποιες κατηγορίες εξοπλισμού εξαιρούνται

Από τους περιορισμούς εξαιρούνται τα αλιευτικά δίχτυα, τα εξαρτήματα που είναι ενσωματωμένα σε δίχτυα και πετονιές, ο εξοπλισμός από χαλκό και ορείχαλκο, καθώς και τα πολύ μικρά βαρίδια βάρους έως 0,06 γραμμαρίων, καθώς εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες ενέχουν περιορισμένο κίνδυνο για το περιβάλλον.

Επίσης, τα μέτρα δεν καλύπτουν την ερασιτεχνική χρήση αλιευτικού εξοπλισμού από μόλυβδο. Ωστόσο, τα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν τη δυνατότητα να επιβάλουν εθνικούς περιορισμούς, προσαρμόζοντας τα μέτρα στις δικές τους στρατηγικές εφαρμογής και ελέγχου.

Οι κίνδυνοι από τον μόλυβδο

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νομοθεσία REACH προβλέπει περιορισμούς στη χρήση χημικών ουσιών που ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Υπάρχουν εκτενή επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν την τοξικότητα του μολύβδου για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τις εγκύους, καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη νευροανάπτυξη του εμβρύου.

Παράλληλα, είναι τοξικός για το περιβάλλον, καθώς μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο ζώων που τον καταπίνουν κατά λάθος. Για τον λόγο αυτό, η ευρωπαϊκή νομοθεσία REACH προβλέπει ήδη περιορισμούς στη χρήση μολύβδου σε διάφορα καταναλωτικά προϊόντα.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι τα νέα μέτρα θα εφαρμοστούν σταδιακά, χωρίς να απαιτηθούν δαπανηρές ανακλήσεις προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστεί η επιβάρυνση για τους μεμονωμένους ψαράδες και τις επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταδιακή κατάργηση του αλιευτικού εξοπλισμού που περιέχει μόλυβδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιπτώσεις του μολύβδου.