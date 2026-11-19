Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύονται την ίδια στιγμή που η ταχύτερη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στην ιστορία της ΕΕ μόλις κατέθεσε το 1 εκατομμύριο υπογραφές που συγκέντρωσε για να απαιτήσει την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, και καθώς 10 ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεσμευτεί να θεσπίσουν τις δικές τους εθνικές απαγορεύσεις στο εμπόριο με τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς [2].

Η έρευνα κατέδειξε ότι:

● Το 54% των πολιτών συμφώνησε και το 20% ήταν ουδέτερο όσον αφορά την απαγόρευση του εμπορίου με τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς, ενώ μόνο το 14% διαφώνησε [3].

● Σχεδόν το ήμισυ (47%) συμφώνησε και το 24% ήταν ουδέτερο όσον αφορά την αναστολή των εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, ενώ μόνο το 12% διαφώνησε [3].

● Σχεδόν το ήμισυ (47%) συμφώνησε και το 24% διατήρησε ουδέτερη στάση όσον αφορά την αναστολή των εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, ενώ μόνο το 12% διαφώνησε [3].

● Όσον αφορά την πολιτική στάση, η συναίνεση για την αναστολή των εμπορικών διατάξεων είναι ισχυρότερη μεταξύ των αριστερών ψηφοφόρων, αλλά ακόμη και μεταξύ των δεξιών και ακροδεξιών ψηφοφόρων η υποστήριξη υπερτερεί κατά πολύ της αντίθεσης στο μέτρο. Το 45% των ψηφοφόρων του ΕΛΚ συμφωνεί με την αναστολή των εμπορικών προνομίων με το Ισραήλ, ενώ μια μικρή μειοψηφία 16% διαφωνεί.

Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και όσον αφορά την απαγόρευση του εμπορίου με τους οικισμούς. Το 53% των ψηφοφόρων του ΕΛΚ για την Ευρώπη υποστηρίζει ένα τέτοιο μέτρο, ενώ το 16% αντιτίθεται.

Η Frances Verkamp, εμπειρογνώμονας σε θέματα οικονομικής δικαιοσύνης στους «Φίλους της Γης Ευρώπης», δήλωσε:

«Η ΕΕ έχει νομική υποχρέωση και διαθέτει τα μέσα για να τερματίσει την οικονομική μας συμμετοχή στη γενοκτονία και την κατοχή. Δεν πρόκειται για γκρίζα ζώνη, ούτε νομικά ούτε ηθικά, και το κοινό συμφωνεί. Αυτή η δημοσκόπηση δείχνει σαφώς ότι ακόμη και οι δεξιοί ψηφοφόροι επιθυμούν εμπορικές συνέπειες για το Ισραήλ.»

Οι Φίλοι της Γης Ευρώπης καλούν τους Ευρωπαίους ηγέτες να καθορίσουν προληπτικά τον τόνο των σχέσεών τους με το Ισραήλ, με στόχο την ειρήνη στην περιοχή, η οποία πρέπει να διαμορφώνεται με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Το 2025, η ίδια η αξιολόγηση της ΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ παραβίαζε το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, το οποίο καθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές προϋπόθεση για τη σχέση αυτή. Η συνεχιζόμενη εμπορική και πολιτική συνεργασία της ΕΕ με το Ισραήλ κινδυνεύει να καταστήσει την Ένωση συνένοχη [4].

[1] Το συνολικό μέγεθος του δείγματος ήταν 6.299 ενήλικες. Η έρευνα πεδίου διεξήχθη μεταξύ 21 και 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά και η κατανομή του δείγματος έγινε αναλογικά με τον πληθυσμό των 27 χωρών της ΕΕ, με ανάλυση για τις 5 μεγαλύτερες χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία) και για 3 διαφορετικές περιοχές (Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη, Νότια Ευρώπη). Πραγματοποιήθηκε υπερδειγματοληψία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστος αριθμός 400 συνεντεύξεων στην Εσθονία, 300 συνεντεύξεων στη Μάλτα και 500 συνεντεύξεων στη Σλοβενία.

Μια πλήρης ανάλυση των ερωτήσεων και των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη εδώ.

[2] Η Ισπανία, η Ιρλανδία και οι Κάτω Χώρες έχουν ήδη θέσει σε ισχύ απαγορεύσεις. Η βελγική κυβέρνηση έχει εγκρίνει διάταγμα, αλλά αναμένει τη γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία υπέγραψαν κοινή δήλωση μαζί με αρκετές άλλες χώρες εκτός ΕΕ «για την εισαγωγή εθνικών και/ή την υποστήριξη ευρωπαϊκών περιορισμών στο εμπόριο αγαθών με οικισμούς που είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου»

[3] Και για τις δύο ερωτήσεις της δημοσκόπησης, μια σχετικά μεγάλη ομάδα ερωτηθέντων δεν ήξερε τι να απαντήσει. Η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει το 12% των πολιτών στην περίπτωση της απαγόρευσης του εμπορίου με τους οικισμούς και το 17% στην περίπτωση της αναστολής των εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ. Μπορείτε να βρείτε μια πιο λεπτομερή ανάλυση στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

[4] Κοινή δήλωση σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, η οποία δημοσιεύθηκε στις 8 Ιουλίου 2025

Σχετικά με τους Φίλους της Γης

Οι Φίλοι της Γης (Κύπρου) είναι περιβαλλοντική οργάνωση που εργάζεται για την περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη στην Κύπρο και αποτελεί μέλος του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικτύου Φίλων της Γης. Μέσα από έρευνα, εκστρατείες, συνηγορία και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, επιδιώκουμε πολιτικές και λύσεις που προστατεύουν το περιβάλλον, τα δικαιώματα των ανθρώπων και τις τοπικές κοινότητες.

Η παρούσα είδηση προέρχεται από το δίκτυο Φίλων της Γης Ευρώπης και κοινοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Cyprus–Israel cooperation through an environmental justice lens: From research to advocacy and solidarity».

Το πρόγραμμα εξετάζει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις της συνεργασίας Κύπρου–Ισραήλ, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του νερού, της γης και της ανάπτυξης, καθώς και στις κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της στρατιωτικοποίησης και του πολέμου. Στόχος είναι η σύνδεση της τεκμηριωμένης έρευνας με τη συνηγορία, τη δημόσια ενημέρωση και τη δικτύωση γύρω από την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη.