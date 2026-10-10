Δρ. Άντρη Αβραάμ: «Η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια. Η πραγματική αλλαγή αρχίζει όταν ακούμε χωρίς να κρίνουμε»

Το φετινό μήνυμα, «Αληθινές φωνές, πραγματική αλλαγή», αναδεικνύει τη σημασία της ουσιαστικής ακρόασης, της κατανόησης και της ενεργού συμμετοχής των ίδιων των ανθρώπων στις αποφάσεις που αφορούν τη φροντίδα και την υποστήριξή τους. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Δρ. Αβραάμ, η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής υγείας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε, καθώς και την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε τις καθημερινές απαιτήσεις και να διατηρούμε ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις.

Οι καθημερινές πιέσεις και η σημασία της πρόληψης Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους παράγοντες που μπορούν να επιβαρύνουν την ψυχική και σωματική υγεία, όπως το χρόνιο άγχος, η κοινωνική απομόνωση, η έλλειψη ύπνου και οι παρατεταμένες ψυχοκοινωνικές πιέσεις. Στον αντίποδα, η τακτική σωματική άσκηση, ο ποιοτικός ύπνος, η ισορροπημένη διατροφή, οι υποστηρικτικές κοινωνικές σχέσεις και η αποτελεσματική διαχείριση του στρες αποτελούν σημαντικές πρακτικές για την ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας. Η πρόληψη, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ατομικές συνήθειες.

Προϋποθέτει σωστή ενημέρωση, καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος, έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών και πρόσβαση στην κατάλληλη επαγγελματική φροντίδα. Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στην εργασία και στην κοινωνία Η Δρ. Αβραάμ υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία της δημιουργίας υποστηρικτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας, όπου η ψυχική υγεία συνδέεται με τη συγκέντρωση, τη συνεργασία, την ψυχική ανθεκτικότητα και την παραγωγικότητα.

Η καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος κατανόησης και αποδοχής, στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να εκφράζουν τις δυσκολίες τους χωρίς φόβο κριτικής ή στιγματισμού, αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση της υγείας και της ευεξίας.

Το μήνυμα της Δρ. Άντρης Αβραάμ για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι σαφές «Ακούμε χωρίς να κρίνουμε. Αναγνωρίζουμε χωρίς να στιγματίζουμε. Υποστηρίζουμε χωρίς να υποτιμούμε». Όπως τονίζει, η ψυχική υγεία δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδη προϋπόθεση για την υγεία, την ευεξία, τη λειτουργικότητα και τη μακροβιότητα.

Η πραγματική αλλαγή αρχίζει όταν η κατανόηση μετατρέπεται σε πράξη. Η ουσιαστική ακρόαση, ο σεβασμός στις προσωπικές εμπειρίες και η έμπρακτη υποστήριξη μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας που αντιμετωπίζει την ψυχική υγεία με ευαισθησία, υπευθυνότητα και ανθρωπιά.