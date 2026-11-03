Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συμφωνίας μεταξύ κατάλληλα εκπαιδευμένου νοσηλευτή και γιατρών κατά τη διενέργεια υπερηχογραφικών εξετάσεων για την έγκαιρη εκτίμηση τραυματιών κατέδειξε πιλοτική μελέτη του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).
Νοσηλευτές στην πρώτη γραμμή εκτίμησης τραυματιών - Tι έδειξε πιλοτική μελέτη του ΤΕΠΑΚ
Πιλοτική μελέτη του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ καταγράφει ποσοστά συμφωνίας από 98,3% έως 100%, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες συμμετοχής κατάλληλα εκπαιδευμένων νοσηλευτών στην έγκαιρη εκτίμηση τραυματιών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα ποσοστά συμφωνίας κυμάνθηκαν από 98,3% έως 100% στις ανατομικές περιοχές που εξετάστηκαν, καταδεικνύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης κατάλληλα εκπαιδευμένων νοσηλευτών στη διενέργεια υπερηχογραφικών εξετάσεων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
Η μελέτη επικεντρώθηκε στην υπερηχογραφική εξέταση FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma), η οποία χρησιμοποιείται για την ταχεία εκτίμηση τραυματιών, με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού συμφωνίας μεταξύ νοσηλευτή και γιατρών κατά τη διενέργειά της.
Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο διεθνές συνέδριο ESICM LIVES 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου στη Λισαβόνα. Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη επιβεβαίωσής τους μέσα από μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας.
Η ερευνητική ομάδα
Η έρευνα, με τίτλο «Nurse-performed FAST for early assessment of trauma patients: inter-rater agreement with physicians in the Emergency Department», εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διατριβής του Γιώργου Αθηνή, απόφοιτου του προγράμματος «Προηγμένη Νοσηλευτική Επείγουσας και Εντατικής Φροντίδας» του ΤΕΠΑΚ.
Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν ο Γιώργος Αθηνή, ως κύριος ερευνητής, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μερόπη Μπουζίκα, ως συντονίστρια της μελέτης, και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καρανικόλα, από το Τμήμα Νοσηλευτικής του πανεπιστημίου.
Στην επιστημονική επεξεργασία και συγγραφή της εργασίας συνέβαλε επίσης η Δρ Ευαγγελία Γιαννέλου, Senior Lecturer in Adult Nursing στο University of Hertfordshire του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία παρουσίασε τη μελέτη στο συνέδριο.
Το ESICM LIVES αποτελεί το ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας (ESICM), συγκεντρώνοντας επαγγελματίες υγείας και ερευνητές από διάφορες χώρες.
Σύμφωνα με το ΤΕΠΑΚ, τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της εξειδικευμένης νοσηλευτικής εκπαίδευσης και της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του ρόλου των νοσηλευτών στη φροντίδα ασθενών σε επείγοντα περιστατικά.
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