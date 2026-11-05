Αυξημένα τα αποθέματα αίματος στην Κύπρο – Τι ισχύει για τον κίνδυνο κυβερνοεπίθεσης στα ψυγεία

Η κ. Αδάμου ανέφερε ότι το Κέντρο Αίματος διαθέτει αυξημένα αποθέματα προς τις τράπεζες αίματος, με αποτέλεσμα να έχει «βελτιωθεί σημαντικά η δυνατότητα ανταπόκρισής μας στις ανάγκες όλων των περιστατικών».

Οι ανάγκες εξακολουθούν να είναι αυξημένες, σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκρισης της εθνικής στρατηγικής για το αίμα στην Κύπρο. Όπως είπε, η στρατηγική θέτει τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του συστήματος αιμοδοσιών και της διαχείρισης των υπηρεσιών αίματος.

Η εφαρμογή της αναμένεται, σύμφωνα με την ίδια, να συμβάλει στην επάρκεια και την ασφάλεια των αποθεμάτων, στην ορθολογική χρήση του αίματος, καθώς και στη βελτίωση του προγραμματισμού, της διαχείρισης και της κατανομής τους.

«Το αίμα είναι ένας πολύτιμος, αλλά περιορισμένος πόρος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ορθολογική χρήση του θα συμβάλει καθοριστικά στην επάρκεια των αποθεμάτων.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ σχετικά με το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης στις τράπεζες αίματος της Κύπρου, μετά την πρόσφατη επίθεση στη Γαλλία, η κ. Αδάμου απάντησε αρνητικά. Εξήγησε ότι τα ψυγεία και οι καταψύκτες που φυλάσσουν αίμα και παράγωγα αίματος, τόσο στο Κέντρο Αίματος όσο και στις τράπεζες, λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια και διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου και ρύθμισης της θερμοκρασίας.

Οι συσκευές διαθέτουν επίσης ανεξάρτητο εξωτερικό σύστημα αισθητήρων, συνδεδεμένο με το διαδίκτυο, για τη συνεχή, 24ωρη καταγραφή και μετάδοση των δεδομένων θερμοκρασίας, ανέφερε.

Όπως διευκρίνισε, το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση και καταγραφή της θερμοκρασίας και δεν συνδέεται με τον ηλεκτρονικό ελεγκτή του ψυκτικού εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση στην επεξεργασία ή τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της λειτουργίας του.

Πηγή: ΚΥΠΕ