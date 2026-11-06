Το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο ζητά απαντήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά τις δημόσιες αναφορές του τέως υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου για πολιτικές παρεμβάσεις και συμφέροντα που, όπως ανέφερε, επηρέασαν την υλοποίηση του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό.
Άλμα: Ζητά απαντήσεις από τον Πρόεδρο για τις αναφορές Παπαναστασίου σχετικά με το Βασιλικό
Το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο ζητά από τον Πρόεδρο να διευκρινίσει αν γνώριζε για παρεμβάσεις και από τον τέως υπουργό να συγκεκριμενοποιήσει όσα ανέφερε.
Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα σημειώνει ότι οι αναφορές εγείρουν σοβαρά ερωτήματα και τονίζει ότι ο κ. Παπαναστασίου δεν ήταν ανεξάρτητος παρατηρητής, καθώς υπηρέτησε ως υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και είχε άμεση αρμοδιότητα για το έργο. Ως εκ τούτου, προσθέτει, οι δηλώσεις του δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως γενική κριτική για τις παθογένειες του κράτους.
Το Κίνημα αναφέρει ότι ο Πρόεδρος οφείλει να απαντήσει εάν είχε ενημερωθεί για τέτοιες παρεμβάσεις, ποιες ενέργειες έγιναν για την αντιμετώπισή τους και κατά πόσο επηρέασαν τις αποφάσεις και την πορεία του έργου.
Παράλληλα, καλεί τον τέως υπουργό να συγκεκριμενοποιήσει τις αναφορές του και να θέσει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών όσα στοιχεία διαθέτει.
«Ένα έργο τόσο κρίσιμο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να παραμένει στη σκιά αδιευκρίνιστων καταγγελιών», αναφέρει η ανακοίνωση, ζητώντας συγκεκριμένα γεγονότα, πλήρη διερεύνηση και λογοδοσία.
Η ανακοίνωση εκδόθηκε στη Λευκωσία στις 6 Νοεμβρίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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