Στα €29.547 ανήλθε το 2025 ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.
Στα €29.547 ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Κύπρο το 2025
Ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Κύπρο αυξήθηκε από €28.143 το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Το αντίστοιχο ποσό ήταν €28.143 το 2024, €26.696 το 2023 και €24.203 το 2022.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε το 2025 στις €41.500. Πρόκειται για αύξηση 4,3% σε σύγκριση με τις €39.800 του 2024.
Τον υψηλότερο μέσο μισθό μεταξύ των χωρών της ΕΕ κατέγραψε το 2025 το Λουξεμβούργο, με €85.600. Ακολούθησαν η Δανία με €73.500 και η Ιρλανδία με €64.400.
Οι χαμηλότεροι μέσοι ετήσιοι προσαρμοσμένοι μισθοί πλήρους απασχόλησης καταγράφηκαν στη Βουλγαρία, με €16.200, στην Ελλάδα, με €18.800, και στην Ουγγαρία, με €20.100.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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