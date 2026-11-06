Στα €29.547 ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Κύπρο το 2025

Το αντίστοιχο ποσό ήταν €28.143 το 2024, €26.696 το 2023 και €24.203 το 2022.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε το 2025 στις €41.500. Πρόκειται για αύξηση 4,3% σε σύγκριση με τις €39.800 του 2024.

Τον υψηλότερο μέσο μισθό μεταξύ των χωρών της ΕΕ κατέγραψε το 2025 το Λουξεμβούργο, με €85.600. Ακολούθησαν η Δανία με €73.500 και η Ιρλανδία με €64.400.

Οι χαμηλότεροι μέσοι ετήσιοι προσαρμοσμένοι μισθοί πλήρους απασχόλησης καταγράφηκαν στη Βουλγαρία, με €16.200, στην Ελλάδα, με €18.800, και στην Ουγγαρία, με €20.100.

Πηγή: ΚΥΠΕ