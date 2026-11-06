Νέες απειλές για αεροπλάνα στην Κοπεγχάγη – Συναγερμός στην Αστυνομία μετά τις έκτακτες προσγειώσεις και την κινητοποίηση μαχητικών στην Ευρώπη

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή (6/11), η αστυνομία της Κοπεγχάγης γνωστοποίησε ότι βρίσκεται εκ νέου στο αεροδρόμιο, διερευνώντας απειλές που σχετίζονται με την εναέρια κυκλοφορία.

«Βρισκόμαστε και πάλι σήμερα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, λόγω απειλών που αφορούν την εναέρια κυκλοφορία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει ενισχυθεί η αστυνομική παρουσία στον χώρο.

Η αστυνομία δεν δημοσιοποίησε περισσότερες πληροφορίες για τη φύση των απειλών ή την προέλευσή τους.

Από την πλευρά του, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης επιβεβαίωσε την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, διευκρινίζοντας ότι η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά.

Έκτακτες προσγειώσεις και κινητοποίηση μαχητικών

Το νέο περιστατικό σημειώνεται μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε την Πέμπτη σε δεκάδες επιβατικές πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξαιτίας ψευδών απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών.

Ορισμένα αεροσκάφη αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν έκτακτες προσγειώσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις κινητοποιήθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για συνοδεία ή αναχαίτιση πτήσεων.

Πρόκειται για νέο κύμα περιστατικών, μετά τις αντίστοιχες απειλές που είχαν καταγραφεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Έρευνες σε δύο αεροσκάφη στη Δανία

Την Πέμπτη, ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού πραγματοποίησε ελέγχους σε δύο αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, έπειτα από απειλή για βόμβα.

Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Οι δανικές Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των νέων απειλών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει πρόσθετα στοιχεία για τους υπευθύνους ή για ενδεχόμενη σύνδεση των περιστατικών.