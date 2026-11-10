Εβδομήντα οκτώ χιλιάδες άτομα με διαβήτη στην Κύπρο

Σε ανακοίνωσή του ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος τονίζει την ανάγκη εφαρμογής των προβλεπόμενων ιατρικών πρωτοκόλλων, αρχικά από τους προσωπικούς ιατρούς και στη συνέχεια από τους ειδικούς ιατρούς, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση του Διαβήτη.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ο συνολικός αριθμός των ατόμων με Διαβήτη στην Κύπρο ανέρχεται στις 78.084.

Συγκεκριμένα:

9.393 άτομα με Διαβήτη Τύπου 1

65.879 άτομα με Διαβήτη Τύπου 2

2.589 άτομα με άλλους τύπους Διαβήτη

223 περιπτώσεις Διαβήτη Κύησης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα παιδιά κάτω των 18 ετών, καθώς 379 παιδιά έχουν Διαβήτη Τύπου 1, ενώ καταγράφονται και 130 περιπτώσεις Διαβήτη Τύπου 2 στην ίδια ηλικιακή ομάδα.

Ο Διαβήτης συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία όπως η καρδιαγγειακή και νεφρική νόσος, ενώ μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικά επεισόδια, τύφλωση και ακρωτηριασμούς.

Παγκύπριες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη η οποία τιμάται στις 14 Νοεμβρίου, ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος διοργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και αντιμετώπισης του Διαβήτη σε ολόκληρη την Κύπρο.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιούνται δωρεάν μετρήσεις σακχάρου αίματος και αρτηριακής πίεσης, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τον Διαβήτη.

«Διαβητικό Χωριό» στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει το «Διαβητικό Χωριό», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, από τις 11:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ., στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Στον χώρο θα βρίσκονται επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα πραγματοποιούν εξετάσεις και θα απαντούν σε ερωτήματα του κοινού. Παράλληλα, εταιρείες θα παρουσιάζουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τον Διαβήτη, ενώ θα προσφέρονται δωρεάν μετρήσεις σακχάρου αίματος και αρτηριακής πίεσης.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Επαρχία Λευκωσίας

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026: «Διαβητικό Χωριό», Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 11:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.

«Διαβητικό Χωριό», Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 11:00 π.μ. – 3:00 μ.μ. Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026: Nicosia Mall, 11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.

Επαρχία Αμμοχώστου

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026: Κέντρο Κοινωνικών Παροχών Σωτήρας, 5:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ.

Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος ευχαριστεί τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για την ευγενή στήριξή του, καθώς και τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, τον Σύνδεσμο Ποδολόγων, τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων και τους ιατρούς για τη βοήθεια που προσφέρουν.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Τ.Θ. 25306, 1308 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22669540 | Fax: 22662152

Email: cyprusdiabeticassociation@cytanet.com.cy

Website: www.diabetes.org.cy

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