Τα παιδιά που επισκέπτονται πάρκα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα έχουν καλύτερη ψυχική υγεία και κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα με μελέτη

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Epidemiology and Community Health» και εξέτασε παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως έντεκα ετών. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στοιχεία από τη μακροχρόνια μελέτη «Children of the 90s», η οποία παρακολουθεί τα ίδια παιδιά επί σειρά ετών και επιτρέπει τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις αλλαγές στη ζωή τους και στην υγεία τους αργότερα.

Στη μελέτη συμμετείχαν 4.219 παιδιά. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξή τους, δηλαδή στις δεξιότητες που βοηθούν τα παιδιά να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να συμβιώνουν με άλλους, να δημιουργούν σχέσεις, να συμπεριφέρονται κατάλληλα σε διαφορετικές περιστάσεις και να αντιμετωπίζουν καθημερινές προκλήσεις.

Η ομαλή ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων αποτελεί σημαντική βάση για την καλή ψυχική υγεία στην παιδική ηλικία και αργότερα στη ζωή.

Τα παιδιά που επισκέπτονταν πάρκα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, από τη γέννησή τους έως την ηλικία των έντεκα ετών, είχαν κατά μέσο όρο 16,5% υψηλότερη βαθμολογία στις αξιολογήσεις ψυχικής υγείας σε σύγκριση με όσα πήγαιναν σε πάρκα λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα κατά το ίδιο διάστημα.

Στην ανάλυση συνυπολογίστηκαν παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και οι δυσκολίες στο οικογενειακό περιβάλλον. Επιπλέον, τα παιδιά που επισκέπτονταν συνολικά συχνότερα πάρκα εμφάνιζαν καλύτερη κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη από εκείνα που πήγαιναν σπανιότερα.

Η μελέτη εξέτασε επίσης αν η συχνότητα των επισκέψεων σε πάρκα και η κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη διέφεραν ανάλογα με το οικογενειακό περιβάλλον. Τα παιδιά από πιο ευνοημένες κοινωνικοοικονομικά οικογένειες φαίνεται ότι επισκέπτονταν συχνότερα πάρκα σε μικρότερη ηλικία. Καθώς μεγάλωναν, όμως, η τάση αυτή μεταβαλλόταν και ορισμένα παιδιά από λιγότερο ευνοημένα περιβάλλοντα πήγαιναν συχνότερα στα πάρκα. Το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα πάρκα αποτελούν συχνά δωρεάν ή χαμηλού κόστους χώρους αναψυχής.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα πάρκα και οι παιδικές χαρές θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στην ανάπτυξη των παιδιών, εφόσον υπάρχουν χώροι καλής ποιότητας που είναι ασφαλείς, φιλόξενοι και εύκολα προσβάσιμοι για όλες τις οικογένειες.

Οι ερευνητές σημειώνουν, ωστόσο, ότι τα δεδομένα προέρχονται από μία συγκεκριμένη μακροχρόνια βρετανική μελέτη. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν τα ευρήματα ισχύουν και για παιδιά σε άλλες περιοχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ