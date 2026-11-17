Το μήνυμα αναδείχθηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια: Η Πρόληψη Σώζει Ζωές», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Λευκωσία.

Σε χαιρετισμό του, ο γραμματέας του ΠΙΣ και πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ Μιχάλης Αναστασιάδης, ανέφερε ότι η αποστολή των ιατρών δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των συνεπειών των οδικών συγκρούσεων, αλλά περιλαμβάνει και την πρόληψη, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών.

«Η πρόληψη είναι μέρος της ιατρικής μας αποστολής. Είναι ένας τρόπος να σώζουμε ζωές, πριν αυτές βρεθούν σε κίνδυνο. Είναι μια σημαντική έκφραση κοινωνικής ευθύνης», είπε.

Ο Δρ Αναστασιάδης έδωσε έμφαση στην προστασία των παιδιών και των νέων, επισημαίνοντας τη σημασία της ενημέρωσης και διαπαιδαγώγησής τους από μικρή ηλικία. Αναφέρθηκε επίσης στην ορθή χρήση παιδικών καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας και κρανών, με στόχο την καλλιέργεια υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ΠΙΣ και η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου κάλεσαν τους ιατρούς να συμβάλουν προσωπικά στην ενίσχυση της εκστρατείας ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την οδική ασφάλεια.

Όπως ανέφερε ο Δρ Αναστασιάδης, οι ιατροί μπορούν, πέρα από τα εκπαιδευτικά βίντεο και τις οργανωμένες δράσεις, να αξιοποιούν την καθημερινή επικοινωνία με τους ασθενείς τους και, όταν πρόκειται για παιδιά, με τους γονείς τους, αφιερώνοντας λίγο χρόνο στην ενημέρωση για βασικά ζητήματα οδικής ασφάλειας.

Μια σύντομη συμβουλή για τη χρήση κράνους ή ζώνης ασφαλείας, την ασφαλή μεταφορά των παιδιών και τους κινδύνους της υπερβολικής ταχύτητας, του αλκοόλ ή φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη σοβαρών τραυματισμών και στην προστασία ανθρώπινων ζωών, σημείωσε.

Ο Δρ Αναστασιάδης συνεχάρη ιδιαίτερα τον Καθηγητή Δρ Λοΐζου, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία αποτελεί μία ακόμη από τις πολλές δράσεις που χαρακτηρίζουν την πλούσια κοινωνική προσφορά του.

Παράλληλα, εξήρε το έργο της Ομάδας Γιατρών Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, η οποία συμβάλλει στη διάδοση της γνώσης και στην καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης μέσα από εκπαιδευτικά βίντεο, διαλέξεις σε σχολεία και στον στρατό, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ο ΠΙΣ και η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι η οδική ασφάλεια απαιτεί διαρκή ενημέρωση, επιστημονική τεκμηρίωση, εκπαίδευση και συνεργασία της Πολιτείας με την ιατρική κοινότητα και την κοινωνία.

Κοινός στόχος, όπως τονίστηκε, είναι να μειωθούν οι οδικές συγκρούσεις και οι σοβαροί τραυματισμοί και, πάνω απ’ όλα, να σωθούν περισσότερες ανθρώπινες ζωές.

Πηγή: ΚΥΠΕ