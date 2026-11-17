Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 22603550 από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 07:00 και 18:00. Σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, το κέντρο ενισχύθηκε με τέσσερις νέους λειτουργούς και πλέον στελεχώνεται από συνολικά έξι άτομα.

Εντός Νοεμβρίου, το τηλεφωνικό κέντρο θα αναλάβει αποκλειστικά και τη διευθέτηση ραντεβού του Ακτινολογικού Τμήματος.

Το ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ στελεχώνεται επίσης από έξι άτομα. Εξυπηρετεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:30 έως τις 18:00, στον αριθμό 22305305.

«Στόχος είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες των νοσηλευτηρίων να γίνεται πιο απλή, άμεση και φιλική για όλους», αναφέρει ο ΟΚΥπΥ.

Πηγή: ΚΥΠΕ