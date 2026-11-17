Σε μια διαφορετική δράση συμμετείχε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, η οποία ανέλαβε να ξυρίσει μουστάκια στο πλαίσιο της εκστρατείας Movember, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Σε ρόλο κουρέα η Αννίτα Δημητρίου – Ξύρισε μουστάκια για το Movember, δείτε φωτογραφίες
Το Movember αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία που πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από σημαντικά ζητήματα ανδρικής υγείας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης για την υγεία των ανδρών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη του καρκίνου του προστάτη και των όρχεων, καθώς και στην ψυχική υγεία.
Στην εκδήλωσης συμμετείχε η ΦΠΚ Πρωτοπορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την Αννίτα Δημητρίου να ξυρίζει μουστάκια συμμετεχόντων, στηρίζοντας με αυτόν τον συμβολικό τρόπο το μήνυμα της εκστρατείας.
Το Movember αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία που πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από σημαντικά ζητήματα ανδρικής υγείας.
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