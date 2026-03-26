Απευθείας πρόσβαση σε νευρολόγους για ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση – Τι αλλάζει από 27 Μαρτίου

Σε εφαρμογή τίθεται από τις 27 Μαρτίου νέα κατηγορία χρόνιων ασθενών για άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (OAY). Oι δικαιούχοι που εντάσσονται στην κατηγορία «Ασθενής με Πολλαπλή Σκλήρυνση» θα μπορούν να επισκέπτονται απευθείας ειδικούς ιατρούς νευρολόγους χωρίς να απαιτείται η έκδοση παραπεμπτικού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στη νέα κατηγορία εντάσσονται δικαιούχοι που έχουν διαγνωστεί με πολλαπλή σκλήρυνση ή οπτική νευρομυελίτιδα, βάσει σχετικών διαγνώσεων από Ειδικό Ιατρό Νευρολόγο.

Σημειώνεται ότι η δημιουργία της κατηγορίας έχει ως στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση των ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς τους, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των κατάλληλων και προβλεπόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Σημειώνεται ότι για τις επισκέψεις αυτές οι δικαιούχοι θα καταβάλλουν συμπληρωμή ύψους 6 ευρώ, αντί της συνήθους συνεισφοράς των 25 ευρώ, νοουμένου ότι δεν έχουν συμπληρώσει το μέγιστο ετήσιο όριο συμπληρωμών ή δεν εμπίπτουν σε κατηγορία δικαιούχων που εξαιρείται από την καταβολή συμπληρωμής.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται τέλος ότι όσοι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίεςμε τον θεράποντα ιατρό τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

