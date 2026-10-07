Ιστορική μέρα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου - Πρώτη γυναίκα πρύτανης η Μαρίνα Νεοφύτου

Η κ. Νεοφύτου επικράτησε στην αναμέτρηση για την πρυτανεία, την οποία διεκδικούσαν επίσης η Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού, ο Ιωάννης Γιαπιντζάκης, η Φώφη Κωνσταντινίδου και ο Σωφρόνης Κληρίδης. Στην εκλογική διαδικασία είχαν δικαίωμα συμμετοχής συνολικά 486 εκλέκτορες, προερχόμενοι από το ακαδημαϊκό προσωπικό, τις φοιτητικές παρατάξεις και το διοικητικό προσωπικό.

Η νέα πρύτανης θα διαδεχθεί τον Τάσο Χριστοφίδη, ο οποίος ολοκληρώνει τον Δεκέμβριο τη δεύτερη θητεία του και, ως εκ τούτου, δεν είχε δικαίωμα επανεκλογής. Η νέα πρυτανική θητεία είναι τετραετής, με τη Μαρίνα Νεοφύτου να αναλαμβάνει καθήκοντα στις 16 Δεκεμβρίου.

Ποια είναι η νεα πρύτανης

Μέχρι την ανάληψη των νέων καθηκόντων της, η Μαρίνα Νεοφύτου υπηρετεί ως Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Μηχανικής.

Σπούδασε Μηχανική στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου ολοκλήρωσε και το διδακτορικό της στην Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική. Εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2005 και στο παρελθόν διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Έχει εργαστεί ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο ETH Zurich και ως επισκέπτρια ερευνήτρια στο MIT και στο Los Alamos National Laboratory, ενώ έχει συμβάλει και στην ανάπτυξη του προπτυχιακού προγράμματος Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.