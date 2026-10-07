Η Μαρίνα Νεοφύτου είναι η νέα πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά τη σημερινή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας πρυτανικής ηγεσίας του ιδρύματος.
Ιστορική μέρα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου - Πρώτη γυναίκα πρύτανης η Μαρίνα Νεοφύτου
Η νέα πρύτανης εξελέγη με 214 ψήφους και θα διαδεχθεί τον Τάσο Χριστοφίδη, ο οποίος ολοκληρώνει τον Δεκέμβριο τη δεύτερη θητεία του
Η κ. Νεοφύτου επικράτησε στην αναμέτρηση για την πρυτανεία, την οποία διεκδικούσαν επίσης η Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού, ο Ιωάννης Γιαπιντζάκης, η Φώφη Κωνσταντινίδου και ο Σωφρόνης Κληρίδης. Στην εκλογική διαδικασία είχαν δικαίωμα συμμετοχής συνολικά 486 εκλέκτορες, προερχόμενοι από το ακαδημαϊκό προσωπικό, τις φοιτητικές παρατάξεις και το διοικητικό προσωπικό.
Η νέα πρύτανης θα διαδεχθεί τον Τάσο Χριστοφίδη, ο οποίος ολοκληρώνει τον Δεκέμβριο τη δεύτερη θητεία του και, ως εκ τούτου, δεν είχε δικαίωμα επανεκλογής. Η νέα πρυτανική θητεία είναι τετραετής, με τη Μαρίνα Νεοφύτου να αναλαμβάνει καθήκοντα στις 16 Δεκεμβρίου.
Ποια είναι η νεα πρύτανης
Μέχρι την ανάληψη των νέων καθηκόντων της, η Μαρίνα Νεοφύτου υπηρετεί ως Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Μηχανικής.
Σπούδασε Μηχανική στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου ολοκλήρωσε και το διδακτορικό της στην Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική. Εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2005 και στο παρελθόν διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Έχει εργαστεί ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο ETH Zurich και ως επισκέπτρια ερευνήτρια στο MIT και στο Los Alamos National Laboratory, ενώ έχει συμβάλει και στην ανάπτυξη του προπτυχιακού προγράμματος Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ανατροπή στην τέταρτη κατανομή
Η Μαρίνα Νεοφύτου είναι η νέα πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, επικρατώντας στην τέταρτη και τελική κατανομή του Ιωάννη Γιαπιντζάκη με 214 ψήφους έναντι 183. Η εκλογή της ήρθε έπειτα από διαδοχικές κατανομές των προτιμήσεων, με την εικόνα της κάλπης να ανατρέπεται στην τελική ευθεία.
Στην πρώτη κατανομή πρώτος ήταν ο Ιωάννης Γιαπιντζάκης με 121 ψήφους και ακολουθούσαν η Μαρίνα Νεοφύτου με 106, η Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού με 89, ο Σωφρόνης Κληρίδης με 68 και η Φώφη Κωνσταντινίδου με 44, ενώ καταγράφηκαν τέσσερα λευκά. Στη δεύτερη κατανομή ο Γιαπιντζάκης διατήρησε την πρωτιά με 128 ψήφους, έναντι 118 της Νεοφύτου, 95 της Συνοδινού και 82 του Κληρίδη, με πέντε λευκά.
Στην τρίτη κατανομή παρέμεινε πρώτος ο Γιαπιντζάκης με 145 ψήφους, με τη Νεοφύτου να ακολουθεί με 136 και τη Συνοδινού με 133, ενώ καταγράφηκαν εννέα λευκά. Η ανατροπή ήρθε στην τέταρτη και τελική κατανομή. Η Μαρίνα Νεοφύτου συγκέντρωσε 214 ψήφους έναντι 183 του Ιωάννη Γιαπιντζάκη και εξελέγη νέα πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η νέα πρύτανης έθεσε ως μία από τις πρώτες επισημάνσεις της την ανάγκη αλλαγής του συστήματος ψηφοφορίας, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να γίνει «πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο σύγχρονο».
«Η κοινότητα αποφάσισε, μίλησε. Ξεκινούμε», ανέφερε στην πρώτη σύντομη τοποθέτησή της, ευχαριστώντας την Εφορευτική Επιτροπή και την πανεπιστημιακή κοινότητα. «Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη», πρόσθεσε.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η νέα Πρύτανης έθεσε ως μία από τις πρώτες επισημάνσεις της την ανάγκη αλλαγής του συστήματος ψηφοφορίας, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να γίνει «πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο σύγχρονο».
«Η κοινότητα αποφάσισε, μίλησε. Ξεκινούμε», ανέφερε στην πρώτη σύντομη τοποθέτησή της, ευχαριστώντας παράλληλα την Εφορευτική Επιτροπή και την πανεπιστημιακή κοινότητα για την εμπιστοσύνη. «Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη», είπε.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.