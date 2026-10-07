Επιμένουν οι εκπαιδευτικοί: Κανονικά η αυριανή κινητοποίηση – «Η πρόταση του ΥΠΑΝ δεν απαντά στις ανησυχίες μας»

Οι οργανώσεις σημειώνουν ότι η πρόταση δεν απαντά ουσιαστικά στις ανησυχίες χιλιάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν εδώ και χρόνια στο δημόσιο σχολείο μέσω των καταλόγων διοριστέων και διορισίμων. Όπως αναφέρουν, δεν διασφαλίζεται η εργασιακή τους προοπτική ούτε αντιμετωπίζονται οι αδικίες που έχουν δημιουργηθεί.

Υποστηρίζουν ότι η δημιουργία ενός «κλειστού μητρώου» δεν αποτελεί λύση, καθώς θα οδηγούσε σε έκτακτους διορισμούς χωρίς πραγματική προοπτική μονιμοποίησης. Κατά τις οργανώσεις, αυτό θα διαιώνιζε την εργασιακή ανασφάλεια και θα δημιουργούσε μια νέα κατηγορία εκπαιδευτικών με μεγάλη εμπειρία, οι οποίοι θα εργάζονται για χρόνια με αβεβαιότητα, χωρίς ουσιαστική προστασία και σαφή επαγγελματική προοπτική.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αναφέρουν επίσης ότι η πρόταση του ΥΠΑΝ αποκλείει μεγάλο αριθμό αντικαταστατών και αφήνει συμβασιούχους μερικής ή πλήρους απασχόλησης, καθώς και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, σε εργασιακή αβεβαιότητα, με ανοικτό το ενδεχόμενο να χάσουν τη δουλειά τους. Για όσους βρίσκονται στον κατάλογο διορισίμων, σημειώνουν ότι η ένταξή τους σε έναν ενιαίο κατάλογο μαζί με εκπαιδευτικούς που θα εισέλθουν μέσω νέας εξέτασης, με διαφορετικό πλαίσιο, εντείνει την αβεβαιότητα.

Τονίζουν ακόμη ότι δεν μπορεί να ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να πληρώνουν τα λάθη ενός συστήματος που η Πολιτεία δεν κατάφερε να διορθώσει στα δέκα χρόνια εφαρμογής του. Παράλληλα, αναφέρουν ότι η προσπάθεια διόρθωσης των στρεβλώσεων δεν πρέπει να δημιουργήσει νέες στρεβλώσεις και νέα θύματα.

Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι ανάγκες του δημόσιου σχολείου είναι πολλαπλάσιες από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σήμερα στον κατάλογο διορισίμων. Παράλληλα, αναφέρουν ότι ήδη καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, καθώς όλο και λιγότεροι νέοι επιλέγουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Καλούν εκπαιδευτικούς, γονείς και την κοινωνία να δώσουν μαζικά το «παρών», υποστηρίζοντας ότι το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να γίνει πεδίο πειραματισμών. Όπως αναφέρουν, η κινητοποίηση της Πέμπτης γίνεται για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, της εργασιακής αξιοπρέπειας, της ισονομίας και της δικαιοσύνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ