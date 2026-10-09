Πανεπιστήμιο Κύπρου: Υπέρ της κατάργησης του πίνακα διοριστέων το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Το Συμβούλιο συναντήθηκε την Τετάρτη με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο του διαλόγου για το νέο σχέδιο διορισμών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Υπουργός παρουσίασε τις βασικές πρόνοιες της πρότασης του ΥΠΑΝ και ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του Συμβουλίου.

Το Τμήμα επανέλαβε ότι ένα σύγχρονο σύστημα διορισμών θα πρέπει να επιτρέπει στην Πολιτεία να επιλέγει εκπαιδευτικούς με βάση κριτήρια που συνδέονται με την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς και με το συμφέρον των μαθητών και μαθητριών και του εκπαιδευτικού συστήματος ευρύτερα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το σύστημα εξετάσεων για τον διορισμό εκπαιδευτικών θα πρέπει να αξιολογείται και να βελτιώνεται διαρκώς, τόσο ως προς τον χαρακτήρα όσο και ως προς το περιεχόμενο των εξετάσεων. Το Τμήμα δήλωσε έτοιμο να συμβάλει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Τμήμα επισήμανε επίσης την περιορισμένη παρουσία της φωνής των νέων στον θεσμοθετημένο διάλογο για τη μεταρρύθμιση. Όπως σημείωσε, πρόκειται για συζήτηση που αφορά άμεσα το μέλλον τους, είτε ως μελλοντικών εκπαιδευτικών είτε ως πολιτών.

«Ως εκ τούτου, οι απόψεις και οι προσδοκίες τους θα πρέπει να ακούγονται περισσότερο στον δημόσιο διάλογο για τη διαμόρφωση του νέου συστήματος διορισμών. Το Τμήμα ενθαρρύνει τους νέους να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ