Ο πρώτος πυρηνικός αντιδραστήρας στον σταθμό του Άκκουγιου, στις νότιες ακτές της Τουρκίας απέναντι από την Κύπρο, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.
Άκκουγιου: Αντίστροφη μέτρηση για τον πυρηνικό αντιδραστήρα απέναντι από την Κύπρο - Αναμένεται να λειτουργήσει τις επόμενες εβδομάδες
Την έναρξη λειτουργίας του πρώτου αντιδραστήρα στο Άκκουγιου μέσα στις επόμενες εβδομάδες προανήγγειλε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, παρουσιάζοντας το σχέδιο «Milli Enerji 2040».
Ο Μπαϊρακτάρ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα παρουσιάζοντας το νέο ενεργειακό σχέδιο της χώρας, «Milli Enerji 2040». Όπως ανέφερε, συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή και των τεσσάρων αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού.
Στόχος της Άγκυρας είναι έως το 2040 η πυρηνική ενέργεια να καλύπτει το 11% των ενεργειακών αναγκών της Τουρκίας. Κατά τον υπουργό, αυτό θα επιτρέψει στη χώρα να εξοικονομεί ετησίως 6 δισ. δολάρια από εισαγωγές φυσικού αερίου.
Οι σχεδιαζόμενοι πυρηνικοί σταθμοί στη Σινώπη και την Ανατολική Θράκη βρίσκονται στο στάδιο λήψης αποφάσεων, πρόσθεσε. Η Τουρκία επιδιώκει να φτάσει σε πυρηνική ισχύ 20.000 μεγαβάτ έως το 2050.
Παρουσιάζοντας το σχέδιο ενόψει της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31) στην Αττάλεια, ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε ακόμη ότι η χώρα επιδιώκει πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία έως το 2049.
Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα η Τουρκία εξαρτάται από το εξωτερικό για το 68% της ενέργειάς της, με ετήσιο κόστος εισαγωγών 90 δισ. δολαρίων. Ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό να υποχωρήσει κάτω από το 50% κατά τη δεκαετία του 2030.
Ο Τούρκος υπουργός ανακοίνωσε επίσης επενδύσεις 190 δισ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα. Στόχος είναι να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην εγκατεστημένη ηλεκτροπαραγωγική ισχύ από 63% σε 71% έως το 2040.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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