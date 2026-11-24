«Από την πρώτη στιγμή ζήτησα από την προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας να ενημερωθώ τι συνέβη, καθώς και τι ισχύει βάσει πρωτοκόλλου», ανέφερε ο υπουργός, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ήδη λάβει τη σχετική ενημέρωση. «Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβα, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Όμως, ακόμη και αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις, το ότι πρόκειται για ένα κορίτσι 17 χρονών που βρέθηκε νεκρό μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, η δική μου θέση είναι ότι ο εφημερεύων ιατροδικαστής έπρεπε να μεταβεί στη σκηνή», υπογράμμισε. Ο κ. Χαραλαμπίδης ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρος, σημειώνοντας ότι «δεν είναι θέμα πρωτοκόλλου αυτό και υπάρχουν περιπτώσεις, όπως η συγκεκριμένη, που δεν θα έπρεπε να εξαρτώνται από πρωτόκολλα και διαδικασίες».

Επανειλημμένες αρνήσεις

Η υπόθεση της Κακοπετριάς δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό μη μετάβασης ιατροδικαστή σε σκηνή θανάτου. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ξεκαθάρισε χθες ότι η Αστυνομία θεωρεί επιβεβλημένη την παρουσία ιατροδικαστή όταν τον καλεί, επιβεβαιώνοντας ότι παρόμοια περιστατικά έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, έχει επίσης τονίσει ότι οι ιατροδικαστές έπρεπε να είναι παρόντες σε τέτοια περιστατικά, υπενθυμίζοντας ότι το ζήτημα είχε ξεκαθαριστεί σε διυπουργική σύσκεψη τον περασμένο Οκτώβριο.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συσκέψεις στην προσπάθεια αντιμετώπισης ζητημάτων που προκύπτουν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, μεταξύ των οποίων και οι επανειλημμένες αρνήσεις μετάβασης ιατροδικαστών σε σκηνές θανάτου.

Ο εκσυγχρονισμός που όλο έρχεται

Τα προβλήματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας μόνο καινούργια δεν είναι. Τον Ιανουάριο του 2025, μετά την υπόθεση θανάτου 24χρονου στην Ποταμιά, όταν η νεκροτομή αποκάλυψε θάνατο από πυροβολισμό, παρά την αρχική εκτίμηση ότι δεν υπήρχε εγκληματική ενέργεια, είχαν εξαγγελθεί ριζικές αλλαγές.

Τον περασμένο Μάρτιο, η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, είχε αναφέρει στον «Π» ότι προωθούνταν η πρόσληψη δύο επιπλέον ιατροδικαστών και η αναδιάρθρωση των υποδομών. Παράλληλα, είχε ετοιμαστεί πρόταση εκσυγχρονισμού του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου του 1936, ενώ είχε συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

Στο επίκεντρο βρισκόταν και το ζήτημα των νεκροτομείων. Μελέτη αναδιάρθρωσης κατέληγε ότι δεν ήταν αναγκαία η λειτουργία τεσσάρων ξεχωριστών νεκροτομείων, λόγω των μικρών αποστάσεων μεταξύ των επαρχιών. Στην πράξη, οι νεκροτομές εξακολουθούν να πραγματοποιούνται μόνο στη Λευκωσία, απαιτώντας τη μεταφορά σορών από τις υπόλοιπες επαρχίες.

Τότε, η κ. Κωνσταντίνου διαβεβαίωνε ότι η Υπηρεσία επιτελούσε κανονικά το έργο της, ανταποκρινόμενη στις καθημερινές ανάγκες και παρέχοντας υποστήριξη στην Αστυνομία. Η εικόνα που προκύπτει σήμερα από τις επανειλημμένες αρνήσεις μετάβασης σε σκηνές θανάτου δημιουργεί, ωστόσο, ερωτήματα για τη συνεργασία των δύο υπηρεσιών.

Οκτώ μήνες αργότερα, η Ιατροδικαστική εξακολουθεί να λειτουργεί με μόλις τρεις ιατροδικαστές. Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης ανέφερε στον «Π» ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την πρόσληψη ενός επιπλέον ιατροδικαστή και την αγορά υπηρεσιών από ακόμη έναν. Παράλληλα, προωθούνται ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και αλλαγές στα πρωτόκολλα λειτουργίας της Υπηρεσίας, χωρίς να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.