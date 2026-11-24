Την αποφυλάκιση ανακοίνωσε η οικογένειά του, η οποία ανέφερε ότι θα επικεντρωθεί στη θεραπεία του. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές αφέθηκε ελεύθερος για ανθρωπιστικούς λόγους, ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Το ΡΙΚ μετέδωσε επίσης, επικαλούμενο πηγή, ότι ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, εξέφρασε τη συγγνώμη του επειδή η κυπριακή πλευρά δεν ενημερώθηκε εγκαίρως. Η καθυστέρηση εγείρει ερώτημα για τη διαδικασία ενημέρωσης που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Στις 22 Νοεμβρίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι, βάσει της κυπριακής νομοθεσίας, ο Αϊκούτ θα αποφυλακιζόταν εντός του 2026 ακόμη και αν παρέμενε στις Κεντρικές Φυλακές. Κατά το υπουργείο, η μεταφορά του επομένως δεν επέσπευσε την αποφυλάκιση. Η ανακοίνωση δεν προσδιόρισε ημερομηνία αποφυλάκισης στην Κύπρο ούτε παρέθεσε τον σχετικό υπολογισμό. Δεν διευκρίνισε, επίσης, ότι ο Αϊκούτ δεν θα αποφυλακιζόταν αυτομάτως αλλά κατόπιν αίτησης, η οποία μπορούσε και να μην εγκριθεί. Το υπουργείο τόνισε, πάντως, ότι η καταδίκη παραμένει σε ισχύ και τη χαρακτήρισε σημαντικό δικαστικό προηγούμενο για την αντιμετώπιση του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Το αίτημα μεταφοράς προηγήθηκε του βίντεο

Ο Αϊκούτ συνελήφθη στις 7 Ιουνίου 2024 στο οδόφραγμα της Δερύνειας, ενώ επιχειρούσε να περάσει από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. Το αρχικό κατηγορητήριο περιλάμβανε 124 κατηγορίες. Στις 24 Οκτωβρίου 2025, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας τον καταδίκασε σε φυλάκιση πέντε ετών, αφού παραδέχθηκε 40 κατηγορίες για δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον. Οι κατηγορίες αφορούσαν 40 τεμάχια γης στα κατεχόμενα, συνολικής αξίας περίπου 40 εκατ. ευρώ. Οι ποινές συντρέχουν και υπολογίζονται από τις 19 Ιουνίου 2024.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2025 ο «Φιλελεύθερος» ανέφερε ότι το αίτημα του Αϊκούτ να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στο Ισραήλ βρισκόταν ήδη ενώπιον του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή. Το επίμαχο βίντεο αναρτήθηκε στο X στις 8 Ιανουαρίου 2026, από λογαριασμό με το όνομα «Emily Thompson». Στις 15 Ιανουαρίου δημοσιεύτηκε ότι το Ισραήλ είχε εγκρίνει το αίτημα. Η μεταφορά ολοκληρώθηκε στις 16 Απριλίου 2026, όπως ανέφεραν την επομένη στο ΚΥΠΕ πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η κυβέρνηση επικαλείται τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων απαιτεί τη συμφωνία των δύο κρατών και προβλέπει ότι, μετά τη μεταφορά, η εκτέλεση της ποινής διέπεται από τη νομοθεσία του κράτους που την αναλαμβάνει. Το ΑΚΕΛ, το οποίο είχε εκφράσει αντιρρήσεις από τον Φεβρουάριο, επανέφερε μετά την αποφυλάκιση το ερώτημα ποιες εγγυήσεις είχε εξασφαλίσει η Λευκωσία. Έθεσε, επίσης, ζήτημα πιθανού εκβιασμού της κυβέρνησης μέσω του VideoGate για να ικανοποιηθεί το αίτημα Αϊκούτ. Δεδομένου ότι το αίτημα προϋπήρχε της ανάρτησης, ο ισχυρισμός αφορά ενδεχόμενη πίεση για την έγκριση ή την επίσπευση της μεταφοράς. Από την άλλη, η ετοιμασία του βίντεο σίγουρα ξεκίνησε μήνες πριν, οπότε αν ετίθετο θέμα εκβιασμού όλα αυτά θα μπορούσαν να προγραμματισθούν εκ των προτέρων. Μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια τεκμήριο που να συνδέει την ανάθεση ή τη δημοσίευση του βίντεο με τέτοια απαίτηση.

Η Black Cube και ο επαναδιορισμός Πασχαλίδη

Στις καταγραφές του VideoGate εμφανιζόταν, μεταξύ άλλων, ο τότε διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου και σύγαμπρός του, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο οποίος στη συνέχεια παραιτήθηκε. Στο βίντεο διατυπώνονταν ισχυρισμοί για την προεκλογική χρηματοδότηση και την πρόσβαση επιχειρηματιών στην εξουσία. Η ισραηλινή ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Black Cube, επιβεβαίωσε την εμπλοκή της στην επιχείρηση με γραπτή δήλωση στον «Πολίτη», η οποία δημοσιεύθηκε στις 10 Απριλίου 2026. Η ταυτότητα του πελάτη της και τα κίνητρά του παρέμεναν άγνωστα όταν παραδόθηκε το πόρισμα.

Στις 2 Ιουλίου, ενώ η έρευνα ήταν σε εξέλιξη, το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη ανανέωσε για τρίτη διαδοχική πενταετία τη θητεία του ποινικού ανακριτή, Ανδρέα Πασχαλίδη, στην προεδρία της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. Η απόφαση ελήφθη δεκαπέντε ημέρες πριν από την παράδοση του πορίσματος. Το ΑΚΕΛ και το ΑΛΜΑ κατήγγειλαν την ανανέωση ως θεσμικά προβληματική, θέτοντας ζήτημα ανεξαρτησίας της έρευνας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απέρριψε τις αιτιάσεις περί σύγκρουσης συμφέροντος, επισημαίνοντας ότι ο κ. Πασχαλίδης προήδρευε ήδη της Αρχής όταν ο Γενικός Εισαγγελέας τον διόρισε ποινικό ανακριτή. Από τα δημόσια στοιχεία δεν προκύπτει ότι η ανανέωση επηρέασε τα ευρήματα.

Ο κ. Πασχαλίδης παρέδωσε το πόρισμα στις 17 Ιουλίου. Στη δημοσιοποιημένη σύνοψη ανέφερε ότι η μαρτυρία που είχε συγκεντρωθεί έως τότε δεν στοιχειοθετούσε παραβίαση του Ποινικού Κώδικα από τους Κύπριους πρωταγωνιστές. Κατέγραψε, επίσης, συμφωνίες εμπιστευτικότητας και παροχής υπηρεσιών με τους εμφανιζόμενους ως επενδυτές, από τις οποίες δύο από τους Κύπριους πρωταγωνιστές αποκόμισαν οικονομικό όφελος. Στις 20 Ιουλίου η Νομική Υπηρεσία ανακοίνωσε παράταση της εντολής του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, για να συνεχιστεί η έρευνα ως προς τον εντολέα της Black Cube και τα κίνητρά του.

Μετά την αποφυλάκιση, τα συγκεκριμένα ερωτήματα προς τη Λευκωσία αφορούν την ημερομηνία και την αιτιολογία της συγκατάθεσής της, τους όρους που συμφωνήθηκαν με το Ισραήλ και τον υπολογισμό βάσει του οποίου το υπουργείο τοποθετεί την αποφυλάκιση εντός του 2026. Για την υπόθεση του VideoGate, η ταυτοποίηση του εντολέα θα επιτρέψει να ελεγχθεί αν είχε σχέση με την υπόθεση Αϊκούτ. Τυχόν επικοινωνία που συνέδεε το βίντεο με τη μεταφορά θα ήταν το κρίσιμο τεκμήριο για να ελεγχθεί ο ισχυρισμός περί εκβιασμού.